Зачистка лісу в Харківській області: боєць ГУР поділився новими деталями операції

Як розповів боєць ГУР "Маршал", окупанти чинили опір. І це були не недосвідчені мобілізовані росіяни, а підготовлені солдати армії РФ.

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Сили оборони провели операцію біля села Липці в Харківській області. У результаті від окупантів вдалося звільнити 400 гектарів лісу. Про деталі розповів боєць підрозділу ГУР Міноборони "Артан" із позивним "Маршал".

За його словами, бійці підрозділу "Артан" мали провести штурмові дії та зібрати інформацію про противника. Це стосувалося виявлення слабких місць російських окупантів.

"Усі штурмові заходи, спрямовані на якісь активні дії, завжди можуть відбуватися не тільки за допомогою автомата чи кулемета. Усі розуміють, що це насамперед артилерія, міномети, гранатомети, станки МК-19 та інші допоміжні засоби, які підтримують нас вогнем під час виконання завдання", — розповів "Маршал".

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Він зазначив, що без підтримки та злагодженої роботи підрозділів не може відбуватися просування.

"Маршал" також заявив, що російські війська не створили там масштабних фортифікацій. Силам оборони вдалося виявити лише кілька бліндажів. З іншого боку, окупанти чинили опір. І це були не недосвідчені мобілізовані росіяни, а підготовлені солдати армії РФ.

Боєць заявив, що під час проведення операції в лісі вдалося знищити і взяти в полон чимало окупантів.

"Я безпосередньо брав участь, коли ми брали їх у полон. Здебільшого вони або відразу йдуть на контакт... Ми їм завжди пропонуємо здаватися. Так, під тиском, примусом — але як по-іншому?! Якщо виходять, то все гаразд: ми їх супроводжуємо і далі вони поповнюють наш обмінний фонд", — розповів "Маршал".

Нагадаємо, що в Харківській області було проведено комплексну спецоперацію із зачистки території лісу від росіян, які там ховалися. Після виконання операції ГУР на позиції на звільнену від росіян територію на Харківщині була заведена піхота 13-ї бригади оперативного призначення НГУ "Хартія".