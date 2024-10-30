"Ситуация крайне тяжелая": ВС РФ находятся в трех километрах от Купянска, — ГВА (карта)

По слова главы Купянской ГВА Андрея Беседина, географическое расположение города способствует его обороне, однако из-за близости врага обстрелы из танков и другого вооружения уже достигают центральных районов Купянска.

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Российские войска расположены всего в 2,5-3 километрах от границ города Купянск Харьковской области. Противник пытается вытеснить Силы обороны с занимаемых позиций, а все вражеское вооружение уже достигает центральных частей города. Об этом сообщил начальник Купянской городской военной администрации Андрей Беседин в эфире телеканала "Эспрессо" в среду, 30 октября.

"Враг давит по всей линии фронта, бросая большое количество живой силы и техники. Россияне пытаются дожать и вытеснить наших ребят с позиций. Враг, к сожалению, имеет локальные успехи. Есть вопрос выхода к реке Оскол на определенных участках, а также подхода и близости к самому городу Купянск. Сейчас мы видим это расстояние где-то примерно 2,5-3 километра от границ города", — рассказал Беседин.

Он подчеркнул, что географические условия Купянска способствуют обороне: река Оскол создает естественную фортификацию, а возвышенность правобережья обеспечивает обзор фронта от Двуречной до Сватово.

"Все вооружение врага достигает центральных частей города. Танк работает по территории населенных пунктов, поэтому ситуация крайне тяжелая", — добавил глава ГВА.

Ситуация вблизи Купянска по состоянию на 30 октября Фото: deepstatemap.live

По данным Генштаба ВСУ, за минувшие сутки на Купянском направлении российские оккупанты совершили 22 атаки. Силы обороны отражали штурмовые действия противника в сторону Синьковки, Колесниковки, Загрызово, Голубовки, Степной Новоселовки, Новоосиново, Берестового, Богуславки и Лозовой.

Напомним, 23 октября военный эксперт Константин Машовец рассказал об оперативном замысле ВС РФ на Купянском направлении. По его словам, главной целью, вероятно, является выход войск противника на рубеж по реке Оскол.

26 октября народный депутат Марьяна Безуглая заявила, что ВС РФ якобы зашли в Купянск. Зато в ГВА заверили, что эта информация не соответствует действительности.