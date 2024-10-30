"Ситуація вкрай важка": ЗС РФ перебувають за три кілометри від Куп'янська, — МВА (карта)

За слова очільника Куп'янської МВА Андрія Беседіна, географічне розташування міста сприяє його обороні, однак через близькість ворога обстріли із танків та іншого озброєння вже досягають центральних районів Куп'янська.

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Російські війська розташовані всього за 2,5-3 кілометри від кордонів міста Куп'янськ Харківської області. Противник намагається витіснити Сили оборони із займаних позицій, а все вороже озброєння уже досягає центральних частин міста. Про це повідомив начальник Куп’янської міської військової адміністрації Андрій Беседін в ефірі телеканалу "Еспресо" у середу, 30 жовтня.

"Ворог тисне по всій лінії фронту, кидаючи велику кількість живої сили й техніки. Росіяни намагаються дотиснути та витіснити наших хлопців із позицій. Ворог, на жаль, має локальні успіхи. Є питання виходу до річки Оскіл на певних ділянках, а також підходу та близькості до самого міста Куп'янськ. Зараз ми бачимо цю відстань десь приблизно 2,5-3 кілометри від кордонів міста", — розповів Беседін.

Він підкреслив, що географічні умови Куп'янська сприяють обороні: річка Оскіл створює природну фортифікацію, а височина правобережжя забезпечує огляд фронту від Дворічної до Сватового.

"Все озброєння ворога досягає центральних частин міста. Танк працює по території населених пунктів, тому ситуація вкрай важка", — додав очільник МВА.

Ситуація поблизу Куп'янська станом на 30 жовтня Фото: deepstatemap.live

За даними Генштабу ЗСУ, за минулу добу на Куп’янському напрямку російські окупанти здійснили 22 атаки. Сили оборони відбивали штурмові дії противника у бік Синьківки, Колісниківки, Загризового, Голубівки, Степової Новоселівки, Новоосинового, Берестового, Богуславки та Лозової.

Нагадаємо, 23 жовтня військовий експерт Костянтин Машовець розповів про оперативний задум ЗС РФ на Куп'янському напрямку. За його словами, головною метою, ймовірно, є вихід військ противника на рубіж по річці Оскіл.

26 жовтня народна депутатка Мар'яна Безугла заявила, що ЗС РФ нібито зайшли в Куп'янськ. Натомість у МВА запевнили, що ця інформація не відповідає дійсності.