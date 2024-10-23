Вирішується доля трьох областей: РФ хоче відрізати ЗСУ на Осколі та захопити Куп'янськ, — експерт
На думку військового експерта Костянтина Машовця, оперативний задум російської армії на Куп'янському напрямку охоплює два етапи: перший — це прорив до Осколу, а другий — стиснення і ліквідація оточених українських військ.
На Куп'янському напрямку розгортаються запеклі бої, які можуть мати критичний вплив на долю трьох областей: Харківської, Донецької та Луганської. Російські війська роблять масовані спроби прорвати українську оборону і зайняти стратегічно важливі позиції, включно з містом Куп'янськ. Про це пише військовий експерт Костянтин Машовець.Важливо
На його думку, захоплення Куп'янська і вихід на рубіж річки Оскіл є ключовими цілями російських сил у межах операції, метою якої є відсікти значну частину українського угруповання і створити умови для подальших наступальних дій на південь, у напрямку Слов'янська і Краматорська.
"На даний момент, очевидно, командування УВ "Захід" противника на Куп'янському напрямку реалізує задум-план якоїсь оперативно-тактичної наступальної операції. Її головною метою, найімовірніше, є вихід військ противника на бар'єрний рубіж по річці Оскіл на максимально можливій по фронту ділянці. Ймовірно, напрямком головного удару в цій операції, який явно завдає 1-ша танкова армія (ТА) противника, його командування обрало загальну дирекцію Крохмальне – Глушківка", — пише Машовець.
Сили та засоби противника
Основну ударну міць на Куп'янському напрямку становить 1-ша танкова армія (ТА) Росії, яка задіює три свої дивізії: 2-гу мотострілецьку дивізію ("таманська"), 4-ту танкову дивізію ("кантимирівська") та 47-ту танкову дивізію. Крім цих частин, в операціях беруть участь 27-а окрема мотострілецька бригада та інші підрозділи, підпорядковані штабу армії. Також на напрямку задіяні частини 6-ї загальновійськової армії з Ленінградського військового округу, сили 11-го армійського корпусу берегових військ Балтійського флоту, і кілька батальйонів територіальних військ і "мобрезерву".
За оцінками експерта, приблизна чисельність сил противника на Куп'янському напрямку становить приблизно 34–34,5 тисяч особового складу. Вони мають у своєму розпорядженні до 430 танків, приблизно 710–715 бронетранспортерів і бойових машин піхоти (ББМ), а також до 475–480 артилерійських систем і 160 реактивних систем залпового вогню (РСЗВ). Примітно, що на цьому напрямку зосереджена значна кількість пускових установок оперативно-тактичних ракетних комплексів (ОТРК), які активно підтримують наступальні сили.
Тактичні успіхи Росії
Протягом останніх двох тижнів російські війська зуміли домогтися певних тактичних успіхів, зазначає Машовець. Основні дії розгортаються в напрямку населених пунктів Синьківка та Петропавлівка. Російські сили намагаються оточити українські позиції в районі Синьківки, рухаючись із заходу, і вийти до річки Гнилиця, що слугує природним бар'єром на шляху до Осколу.
Інші напрямки атак включають Івашківку, Степову Новоселівку та Кислівку, де також тривають активні бойові дії, однак тут росіянам поки що не вдалося досягти значних результатів. Водночас 47-та танкова дивізія продовжує атаки в бік Глушківки, Піщаного та Кругляківки, де противник намагається прорватися до Осколу і закріпитися на його березі. Прорвавши українську оборону на півдні Куп'янського напрямку, росіяни розраховують максимально розширити лінію фронту вздовж річки Оскіл і взяти під контроль Куп'янськ.
Стратегічна мета — Куп'янськ
Захоплення Куп'янська та прилеглих населених пунктів дасть змогу російським військам зміцнити свої позиції на лівому березі Осколу і створити загрозу для українських сил у районі Краматорська і Слов'янська. Головна мета російського командування — прорвати оборону України на Осколі й у такий спосіб відсікти частину українських військ, які обороняються на північ від цієї річки. Захоплення Куп'янська забезпечить росіянам плацдарм для подальшого наступу на південь і посилить тиск на українські позиції в Харківській області.
Крім того, росіяни продовжують наступ на південно-східному напрямку, прагнучи вийти на лінії оборони ЗСУ в Лиманському напрямку і закріпитися в районі Макіївки та Невського на лівому березі річки Чорний Жеребець. Це дасть можливість російським військам організувати масштабну операцію з оточення українських сил у північній частині Донецької області.
Операція на Осколі — ключ до подальшого наступу
Оперативний задум російської армії на Куп'янському напрямку передбачає два етапи: перший — це прорив до Осколу, а другий — стиснення і ліквідація оточених українських військ. Якщо російським силам вдасться вийти до Оскола і захопити Куп'янськ, вони зможуть організувати наступ на Слов'янськ і Краматорськ з півночі, не форсуючи річку. Замість цього, вони почнуть рух уздовж лівого берега, прикриваючи свої фланги.
Раніше повідомлялося, що воїни ГУР МО зачистили від росіян Кругляківку на Харківщині. Як зазначили в ГУР, російські окупанти втратили в Кругляківці понад взвод піхоти. Також українським спецпризначенцям вдалося взяти росіян у полон.