Вирішується доля трьох областей: РФ хоче відрізати ЗСУ на Осколі та захопити Куп'янськ, — експерт

На думку військового експерта Костянтина Машовця, оперативний задум російської армії на Куп'янському напрямку охоплює два етапи: перший — це прорив до Осколу, а другий — стиснення і ліквідація оточених українських військ.

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На Куп'янському напрямку розгортаються запеклі бої, які можуть мати критичний вплив на долю трьох областей: Харківської, Донецької та Луганської. Російські війська роблять масовані спроби прорвати українську оборону і зайняти стратегічно важливі позиції, включно з містом Куп'янськ. Про це пише військовий експерт Костянтин Машовець.

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На його думку, захоплення Куп'янська і вихід на рубіж річки Оскіл є ключовими цілями російських сил у межах операції, метою якої є відсікти значну частину українського угруповання і створити умови для подальших наступальних дій на південь, у напрямку Слов'янська і Краматорська.

"На даний момент, очевидно, командування УВ "Захід" противника на Куп'янському напрямку реалізує задум-план якоїсь оперативно-тактичної наступальної операції. Її головною метою, найімовірніше, є вихід військ противника на бар'єрний рубіж по річці Оскіл на максимально можливій по фронту ділянці. Ймовірно, напрямком головного удару в цій операції, який явно завдає 1-ша танкова армія (ТА) противника, його командування обрало загальну дирекцію Крохмальне – Глушківка", — пише Машовець.

Ситуація в районі Куп'янська за версією DeepState Фото: deepstatemap.live

Сили та засоби противника

Основну ударну міць на Куп'янському напрямку становить 1-ша танкова армія (ТА) Росії, яка задіює три свої дивізії: 2-гу мотострілецьку дивізію ("таманська"), 4-ту танкову дивізію ("кантимирівська") та 47-ту танкову дивізію. Крім цих частин, в операціях беруть участь 27-а окрема мотострілецька бригада та інші підрозділи, підпорядковані штабу армії. Також на напрямку задіяні частини 6-ї загальновійськової армії з Ленінградського військового округу, сили 11-го армійського корпусу берегових військ Балтійського флоту, і кілька батальйонів територіальних військ і "мобрезерву".

За оцінками експерта, приблизна чисельність сил противника на Куп'янському напрямку становить приблизно 34–34,5 тисяч особового складу. Вони мають у своєму розпорядженні до 430 танків, приблизно 710–715 бронетранспортерів і бойових машин піхоти (ББМ), а також до 475–480 артилерійських систем і 160 реактивних систем залпового вогню (РСЗВ). Примітно, що на цьому напрямку зосереджена значна кількість пускових установок оперативно-тактичних ракетних комплексів (ОТРК), які активно підтримують наступальні сили.

Тактичні успіхи Росії

Протягом останніх двох тижнів російські війська зуміли домогтися певних тактичних успіхів, зазначає Машовець. Основні дії розгортаються в напрямку населених пунктів Синьківка та Петропавлівка. Російські сили намагаються оточити українські позиції в районі Синьківки, рухаючись із заходу, і вийти до річки Гнилиця, що слугує природним бар'єром на шляху до Осколу.

Ситуація в районі Синьківки за версією DeepState Фото: deepstatemap.live

Інші напрямки атак включають Івашківку, Степову Новоселівку та Кислівку, де також тривають активні бойові дії, однак тут росіянам поки що не вдалося досягти значних результатів. Водночас 47-та танкова дивізія продовжує атаки в бік Глушківки, Піщаного та Кругляківки, де противник намагається прорватися до Осколу і закріпитися на його березі. Прорвавши українську оборону на півдні Куп'янського напрямку, росіяни розраховують максимально розширити лінію фронту вздовж річки Оскіл і взяти під контроль Куп'янськ.

Стратегічна мета — Куп'янськ

Захоплення Куп'янська та прилеглих населених пунктів дасть змогу російським військам зміцнити свої позиції на лівому березі Осколу і створити загрозу для українських сил у районі Краматорська і Слов'янська. Головна мета російського командування — прорвати оборону України на Осколі й у такий спосіб відсікти частину українських військ, які обороняються на північ від цієї річки. Захоплення Куп'янська забезпечить росіянам плацдарм для подальшого наступу на південь і посилить тиск на українські позиції в Харківській області.

Крім того, росіяни продовжують наступ на південно-східному напрямку, прагнучи вийти на лінії оборони ЗСУ в Лиманському напрямку і закріпитися в районі Макіївки та Невського на лівому березі річки Чорний Жеребець. Це дасть можливість російським військам організувати масштабну операцію з оточення українських сил у північній частині Донецької області.

Операція на Осколі — ключ до подальшого наступу

Оперативний задум російської армії на Куп'янському напрямку передбачає два етапи: перший — це прорив до Осколу, а другий — стиснення і ліквідація оточених українських військ. Якщо російським силам вдасться вийти до Оскола і захопити Куп'янськ, вони зможуть організувати наступ на Слов'янськ і Краматорськ з півночі, не форсуючи річку. Замість цього, вони почнуть рух уздовж лівого берега, прикриваючи свої фланги.

Раніше повідомлялося, що воїни ГУР МО зачистили від росіян Кругляківку на Харківщині. Як зазначили в ГУР, російські окупанти втратили в Кругляківці понад взвод піхоти. Також українським спецпризначенцям вдалося взяти росіян у полон.