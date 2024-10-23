Решается судьба трех областей: РФ хочет отрезать ВСУ на Осколе и захватить Купянск, – эксперт

По мнению военного эксперта Константина Машовца, оперативный замысел российской армии на Купянском направлении включает два этапа: первый — это прорыв к Осколу, а второй — сжатие и ликвидация окруженных украинских войск.

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На Купянском направлении разворачиваются ожесточенные бои, которые могут оказать критическое влияние на судьбу трех областей: Харьковской, Донецкой и Луганской. Российские войска предпринимают массированные попытки прорвать украинскую оборону и занять стратегически важные позиции, включая город Купянск. Об этом пишет военный эксперт Константин Машовец.

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По его мнению, захват Купянска и выход на рубеж реки Оскол являются ключевыми целями российских сил в рамках операции, целью которой является отсечь значительную часть украинской группировки и создать условия для дальнейших наступательных действий на юг, в направлении Славянска и Краматорска.

"На данный момент, очевидно, командование ГВ "Запад" противника на Купянском направлении реализует замысел-план некой оперативно-тактической наступательной операции. Ее главной целью, скорее всего, является выход войск противника на барьерный рубеж по реке Оскол на максимально возможном по фронту участке. Вероятно, направлением главного удара в этой операции, который явно наносит 1-я танковая армия (ТА) противника, его командование избрало общую дирекцию Крохмальное — Глушковка", — пишет Машовец.

Ситуация в районе Купянска по версии DeepState Фото: deepstatemap.live

Силы и средства противника

Основную ударную мощь на Купянском направлении составляет 1-я танковая армия (ТА) России, которая задействует три свои дивизии: 2-ю мотострелковую дивизию ("таманская"), 4-ю танковую дивизию ("кантемировская") и 47-ю танковую дивизию. Помимо этих частей, в операциях участвуют 27-я отдельная мотострелковая бригада и другие подразделения, подчиненные штабу армии. Также на направлении задействованы части 6-й общевойсковой армии из Ленинградского военного округа, силы 11-го армейского корпуса береговых войск Балтийского флота, и несколько батальонов территориальных войск и "мобрезерва".

По оценкам эксперта, примерная численность сил противника на Купянском направлении составляет около 34-34,5 тысяч личного состава. Они располагают до 430 танков, около 710-715 бронетранспортеров и боевых машин пехоты (ББМ), а также до 475-480 артиллерийских систем и 160 реактивных систем залпового огня (РСЗО). Примечательно, что на данном направлении сосредоточено значительное количество пусковых установок оперативно-тактических ракетных комплексов (ОТРК), которые активно поддерживают наступающие силы.

Тактические успехи России

На протяжении последних двух недель российские войска сумели добиться определенных тактических успехов, отмечает Машовец. Основные действия разворачиваются в направлении населенных пунктов Синьковка и Петропавловка. Российские силы пытаются окружить украинские позиции в районе Синьковки, двигаясь с запада, и выйти к реке Гнилица, которая служит естественным барьером на пути к Осколу.

Ситуация в районе Синьковки по версии DeepState Фото: deepstatemap.live

Другие направления атак включают Ивашкивку, Степовую Новоселовку и Кисловку, где также идут активные боевые действия, однако здесь россиянам пока не удалось достичь значительных результатов. В то же время 47-я танковая дивизия продолжает атаки в сторону Глушковки, Песчаного и Кругляковки, где противник пытается прорваться к Осколу и закрепиться на его берегу. Прорвав украинскую оборону на юге Купянского направления, россияне рассчитывают максимально расширить линию фронта вдоль реки Оскол и взять под контроль Купянск.

Стратегическая цель — Купянск

Захват Купянска и прилегающих населенных пунктов позволит российским войскам укрепить свои позиции на левом берегу Оскола и создать угрозу для украинских сил в районе Краматорска и Славянска. Главная цель российского командования — прорвать оборону Украины на Осколе и тем самым отсечь часть украинских войск, которые обороняются севернее этой реки. Захват Купянска обеспечит россиянам плацдарм для дальнейшего наступления на юг и усилит давление на украинские позиции в Харьковской области.

Кроме того, россияне продолжают наступление на юго-восточном направлении, стремясь выйти на линии обороны ВСУ в Лиманском направлении и закрепиться в районе Макеевки и Невского на левом берегу реки Черный Жеребец. Это даст возможность российским войскам организовать масштабную операцию по окружению украинских сил в северной части Донецкой области.

Операция на Осколе — ключ к дальнейшему наступлению

Оперативный замысел российской армии на Купянском направлении включает два этапа: первый — это прорыв к Осколу, а второй — сжатие и ликвидация окруженных украинских войск. Если российским силам удастся выйти к Осколу и захватить Купянск, они смогут организовать наступление на Славянск и Краматорск с севера, не форсируя реку. Вместо этого, они начнут движение вдоль левого берега, прикрывая свои фланги.

Ранее сообщалось, что воины ГУР МО зачистили от россиян Кругляковку на Харьковщине. Как отметили в ГУР, российские оккупанты потеряли в Кругляковке более взвода пехоты. Также украинским спецназовцам удалось взять россиян в плен.