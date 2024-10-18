"Уничтожили в ближних боях": ГУР зачистило от россиян Кругляковку на Харьковщине (видео)

Как отметили в ГУР, российские оккупанты потеряли в Кругляковке более взвода пехоты. Также украинским спецназовцам удалось взять россиян в плен.

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Спецназовцы Главного управления разведки Министерства обороны Украины зачистили от россиян село Кругляковка Купянского района Харьковской области. Об этом сообщила пресс-служба ГУР МО.

"Воины подразделения "Братство" в составе Спецподразделения Тимура ГУР МО Украины при поддержке 77-й отдельной аэромобильной бригады ВСУ освободили и зачистили от российских оккупантов населенный пункт Кругляковка Купянского района и его окрестности", — говорится в подписи к видео с кадрами зачистки Кругляковки.

В ГУР уточнили, что операция по возвращению контроля над этим населенным пунктом продолжалась с 7 по 14 октября 2024 года.

Кругляковка на карте Фото: Скриншот

"Враг сопротивлялся, пытался контратаковать, однако потерпел поражение — штурм оккупантов разведчики отбили и продолжили вытеснять противника", — отметили в пресс-службе.

Украинская разведка также сообщила, что российские оккупанты потеряли в Кругляковке более взвода пехоты.

"Захватчики уничтожены в ближних боях", — отметили в ГУР.

Там также подчеркнули, что во время штурма украинские спецназовцы смогли взять оккупантов в плен, но не уточнили, какое именно количество.

"В итоге операции враг выбит из населенного пункта, пути передвижения оккупантов заминированы", — подытожили в ГУР.

Напомним, 16 октября бойцы ГУР зачистили 400 га леса на Харьковщине и уничтожили почти полк ВС РФ.

24 сентября бойцы ГУР освободили Волчанский агрегатный завод в Харьковской области.