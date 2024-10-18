"Знищили у ближніх боях": ГУР зачистило від росіян Кругляківку на Харківщині (відео)

Як зазначили в ГУР, російські окупанти втратили у Кругляківці більше взводу піхоти. Також українським спецпризначенцям вдалося взяти росіян у полон.

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Спецпризначенці Головного управління розвідки Міністерства оборони України зачистили від росіян село Кругляківка Куп'янського району Харківської області. Про це повідомила пресслужба ГУР МО.

"Воїни підрозділу "Братство" у складі Спецпідрозділу Тимура ГУР МО України за підтримки 77-ї окремої аеромобільної бригади ЗСУ звільнили та зачистили від російських окупантів населений пункт Кругляківка Куп’янського району та його околиці", — йдеться у підписі до відео з кадрами зачистки Кругляківки.

В ГУР уточнили, що операція із повернення контролю над цим населеним пунктом тривала з 7 по 14 жовтня 2024 року.

Кругляківка на мапі Фото: Скриншот

"Ворог чинив опір, намагався контратакувати, однак зазнав поразки ― штурм окупантів розвідники відбили і продовжили витискати противника", — зазначили в пресслужбі.

Українська розвідка також повідомила, що російські окупанти втратили у Кругляківці більше взводу піхоти.

"Загарбників знищено у ближніх боях", — наголосили в ГУР.

Там також наголосили, що під час штурму українські спецпризначенці змогли взяти окупантів у полон, але не уточнили, яку саме кількість.

"У підсумку операції ворога вибито з населеного пункту, шляхи пересування окупантів заміновано", — підсумували в ГУР.

Нагадаємо, 16 жовтня бійці ГУР зачистили 400 га лісу на Харківщині і знищили майже полк ЗС РФ.

24 вересня бійці ГУР звільнили Вовчанський агрегатний завод у Харківській області.