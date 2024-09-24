Бої в Харківській області: бійці ГУР звільнили Вовчанський агрегатний завод (відео)

У ГУР заявили, що операцію провели спеціальні групи "Стугна", "Парагон", РДК, "Юнгер", БДК, "Терор". Бійці проводили системну зачистку будівель заводу, постійно вступаючи в контактні бої з противником.

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Підрозділи ГУР звільнили від російських окупантів Вовчанський агрегатний завод у Харківській області. Про це повідомили у пресслужбі Головного управління розвідки.

Зазначається, що внаслідок надзвичайно складної та успішної операції підрозділи ГУР повністю звільнили територію Вовчанського агрегатного заводу та знищили окупантів у всіх будівлях підприємства.

"У вівторок, 24 вересня, о 14:40 командир спецпідрозділу ГУР Тимур доповів начальнику ГУР МО України Кирилу Буданову про успішне завершення операції", — ідеться в повідомленні.

У пресслужбі заявили, що операцію провели спеціальні групи ГУР: "Стугна", "Парагон", РДК, "Юнгер", БДК, "Терор".

У ГУР заявили, що бійці проводили системну зачистку будівель заводу, постійно вступаючи в контактні бої з противником в умовах щільної забудови. У деяких випадках українські спецпризначенці вступали з ворогом навіть у рукопашний бій.

"Росіяни перетворили агрегатний завод на свою пропагандистську "фортецю", задіюючи в її обороні найбільш вмотивовані та професійні підрозділи, серед яких були навіть бійці 45 бригади СПП повітряно-десантних військ", — ідеться в повідомленні.

Крім того, як заявили в ГУР, проти українських розвідників безперервно застосовували значну кількість артилерії, ударних дронів-камікадзе, керованих авіабомб і важкі вогнеметні системи "Солнцепек".

"Незважаючи на шалений опір ворога, бійцям ГУР МОУ вдалося знищити противника, взяти полонених і поповнити обмінний фонд. Територія агрегатного заводу передана під контроль ЗСУ після зачистки всіх 30 будівель об'єкта", — зазначили в ГУР.

Звільнення Вовчанського агрегатного заводу: реакція РДК

У Російському добровольчому корпусі також підтвердили звільнення Вовчанського агрегатного заводу. Підприємство перебувало під контролем ЗС РФ із травня місяця.

"Гарнізон заводу знищено, солдати противника, що залишилися, здалися в полон. Бійці Корпусу проявили чудеса мужності та відваги! Це була кривава багатоденна битва, під час якої низка наших бійців зазнали поранень, у зв'язку з чим ми відкриваємо збір на їхнє лікування та якнайшвидшу реабілітацію", — зазначили в РБК.

Раніше у ЗСУ повідомляли, що окупанти на Харківщині перейшли в оборону і "підніжний корм". Представник ОТГВ "Харків" Віталій Саранцев розповів, що у ЗС РФ "дуже погано" складається з логістикою. Через ці проблеми ворог зіткнувся з отруєннями, які змушують бійців здаватися в полон.