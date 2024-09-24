Бои в Харьковской области: бойцы ГУР освободили Волчанский агрегатный завод (видео)

В ГУР заявили, что операцию провели специальные группы "Стугна", "Парагон", РДК, "Юнгер", БДК, "Террор". Бойцы проводили системную зачистку зданий завода, постоянно вступая в контактные бои с противником.

Related video

Подразделения ГУР освободили от российских оккупантов Волчанский агрегатный завод в Харьковской области. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления разведки.

Отмечается, что в результате чрезвычайно сложной и успешной операции подразделения ГУР полностью освободили территорию Волчанского агрегатного завода и уничтожили оккупантов во всех зданиях предприятия.

"Во вторник, 24 сентября, в 14:40 командир спецподразделения ГУР Тимур доложил начальнику ГУР МО Украины Кириллу Буданову об успешном завершении операции", — сказано в сообщении.

В пресс-службе заявили, что операцию провели специальные группы ГУР: "Стугна", "Парагон", РДК, "Юнгер", БДК, "Террор".

В ГУР заявили, что бойцы проводили системную зачистку зданий завода, постоянно вступая в контактные бои с противником в условиях плотной застройки. В некоторых случаях украинские спецназовцы вступали с врагом даже в рукопашный бой.

"Россияне превратили агрегатный завод в свою пропагандистскую "крепость", задействуя в ее обороне наиболее мотивированные и профессиональные подразделения, среди которых были даже бойцы 45 бригады СПП воздушно-десантных войск", — сказано в сообщении.

Кроме того, как заявили в ГУР, против украинских разведчиков непрерывно применялось значительное количество артиллерии, ударных дронов-камикадзе, управляемых авиабомб и тяжелые огнеметные системы "Солнцепек".

"Несмотря на яростное сопротивление врага, бойцам ГУР МОУ удалось уничтожить противника, взять пленных и пополнить обменный фонд. Территория агрегатного завода передана под контроль ВСУ после зачистки всех 30 зданий объекта", — отметили в ГУР.

Освобождение Волчанского агрегатного завода: реакция РДК

В Русском добровольческом корпусе также подтвердили освобождение Волчанского агрегатного завода. Предприятие находилось под контролем ВС РФ с мая месяца.

"Гарнизон завода уничтожен, оставшиеся солдаты противника сдались в плен. Бойцы Корпуса проявили чудеса мужества и отваги! Это была кровавая многодневная битва, в ходе которой ряд наших бойцов получили ранения, в связи с чем мы открываем сбор на их лечение и скорейшую реабилитацию" — отметили в РДК.

Ранее в ВСУ сообщали, что оккупанты в Харьковской области перешли в оборону и "подножный корм". Представитель ОТГВ "Харьков" Виталий Саранцев рассказал, что у ВС РФ "очень плохо" складывается с логистикой. Из-за этих проблем враг столкнулся с отравлениями, которые заставляют бойцов сдаваться в плен.