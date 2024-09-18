Оккупанты в Харьковской области перешли в оборону и "подножный корм", — командование ВСУ (видео)

Представитель ОТГВ "Харьков" Виталий Саранцев рассказал, что у ВС РФ "очень плохо" складывается с логистикой. Из-за этих проблем враг столкнулся с отравлениями, которые заставляют бойцов сдаваться в плен.

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18 сентября в оперативно-тактической группировке войск "Харьков" сообщили, что в ВС РФ фиксируются массовые случаи желудочно-кишечных расстройств. Подробнее о причинах отравлений в эфире телемарафона рассказал спикер Виталий Саранцев.

ВС РФ перешли в оборону в Харьковской области

Представитель ОТГВ "Харьков" рассказал, что самая сложная ситуация — в Волчанске, где враг пытается продвигаться в разных районах и постоянно идут бои. На участке Липцы-Глубокое наоборот фиксируют "определенное затишье". Там ВС РФ укрепляются, заводят дополнительных бойцов и пытается наладить логистику.

Упомянутые населенные пункты на карте боевых действий Фото: deepstatemap.live Упомянутые населенные пункты на карте боевых действий Фото: deepstatemap.live

"То есть доставлять воду, провизию, боеприпасы. Впрочем это у него по крайней мере на направлении Липцы-Глубокое получается очень плохо, потому что там мы усилили определенные меры, в связи с чем логистическое обеспечение передовых позиций противника почти не происходит", — рассказал Саранцев.

Он отметил, что в районе Липцов оккупанты собрали пехоту для штурмовых действий. Однако положение там для врага "не очень выгодное", ведь его силы были вынуждены перейти в оборону. Сейчас ВС РФ переформировывает штурмовые группы, надеясь накопить ресурсы и перейти к контратакам.

Оккупанты страдают от отравлений: новые детали

Также спикер раскрыл подробности относительно отравлений во вражеском войске. Он пояснил, что проблемы возникли из-за трудностей с логистикой.

"В течение нескольких дней личный состав противника, который находится на передовых позициях, не получает ни провианта, ни воды, из-за чего вынужден переходить, мягко говоря, на "подножный корм". Он вынужден пить воду из ручьев или из колодцев", — рассказал Саранцев.

По его словам, своих погибших захватчики не забирают, поэтому санитарно-эпидемиологическая обстановка осложнена.

"Конечно, определенное количество чего-то попадает в землю, в воду. Это все противник пытается там потреблять. И это приводит к тому, что у личного состава, кто там эту воду там пил или использовал для других нужд, у него возникают желудочно-кишечные расстройства", — отметил военный.

Он подчеркнул, что лекарств бойцы ВС РФ тоже не имеют, поэтому морально-психологическое состояние у них тоже ухудшается. Из-за этого оккупанты чаще сдаются в плен.

Напомним, в ISW 17 сентября проинформировали, что ВСУ продвинулись в районе Волчанского агрегатного завода в центре города. Накануне российские военные заявляли о контратаках с той стороны.

В ОТГВ "Харьков" 18 сентября заявили, что российские оккупанты используют самодельные мины. Боеприпасы нового образца сделаны с помощью 3D-принтера и напоминают запрещенные "Лепестки".