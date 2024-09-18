ВС РФ начали печатать мины на 3D-принтере и засыпать ими Харьковскую область: подробности (видео)

Сейчас нет достоверных данных о масштабируемости производства этих мин в РФ. Существует предположение, что это может быть результатом частной инициативы отдельных производителей, говорят в ОТГ "Харьков".

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В Харьковской области бойцы Сил обороны Украины обнаружили новые самодельные мины, которые разбрасывают россияне. Их корпус напечатан на 3D-принтере. Об этом сообщили в пресс-службе Оперативно-тактической группировки "Харьков".

"Противник начал использовать противопехотные мины нового образца. По имеющейся информации, это мины нажимного действия, они имеют напечатанный на 3D-принтере корпус, внутри которого содержится взрыватель и заряд пластида. По размерам и принципу действия новые мины похожи на запрещенную международными конвенциями мину ПФМ-1 "Лепесток", — говорится в сообщении.

Отмечается, что они небольшого размера, непредсказуемые и коварные. Их находят украинские саперы на Харьковском направлении.

"Сейчас нет достоверных данных относительно масштабируемости производства этих мин в РФ. Существует предположение, что это может быть результатом частной инициативы отдельных производителей. Эти мины, несмотря на их относительную простоту изготовления, представляют серьезную угрозу жизни наших защитников. В связи с новой опасностью призываем к повышенной осторожности в зонах боевых действий и на освобожденных территориях", — призвали в ОТГ "Харьков".

Напомним, что 2 сентября сообщалось, что ВС РФ начали по-новому минировать территорию. Они переворачивают заминированные дроны в полете вверх ногами.