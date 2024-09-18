ЗС РФ почали друкувати міни на 3D-принтері і засипати ними Харківську область: подробиці (відео)

Зараз немає достовірних даних щодо масштабованості виробництва цих мін у РФ. Існує припущення, що це може бути результатом приватної ініціативи окремих виробників, кажуть в ОТУ "Харків".

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В Харківській області бійці Сил оборони України виявили нові саморобні міни, які розкидають росіяни. Їхній корпус надрукований на 3D-принтері. Про це повідомили у пресслужбі Оперативно-тактичного угруповання "Харків".

"Противник почав використовувати протипіхотні міни нового зразка. За наявною інформацією, це міни натискної дії, вони мають надрукований на 3D-принтері корпус, всередині якого міститься підривник і заряд пластиду. За розмірами та принципом дії нові міни схожі на заборонену міжнародними конвенціями міну ПФМ-1 "Пелюстка", — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що вони невеликого розміру, непередбачувані та підступні. Їх знаходять українські сапери на Харківському напрямку.

"Зараз немає достовірних даних щодо масштабованості виробництва цих мін у РФ. Існує припущення, що це може бути результатом приватної ініціативи окремих виробників. Ці міни, попри їхню відносну простоту виготовлення, становлять серйозну загрозу життю наших захисників. У зв'язку з новою небезпекою закликаємо до підвищеної обережності у зонах бойових дій та на звільнених територіях", — закликали в ОТУ "Харків".

Нагадаємо, що 2 вересня повідомлялося, що ЗС РФ почали по-новому мінувати територію. Вони перевертають заміновані дрони в польоті догори дриґом.