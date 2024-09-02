"Перевертають в польоті догори дригом": ЗС РФ почали по-новому мінувати територію

Противник почав мінування шляхів руху в відносно тиловій зоні, привʼязуючи до FPV-дрона міну ТМ-62, який потім перевертають в польоті та залишають на дорозі.

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Російські окупанти вигадали нову тактику мінування території в тилу української території. Для цього вони використовують FPV-дрони з прив'язаними до них мінами ТМ-62. Про це в своєму телеграм-каналі "Офіцер+" розповів військовий ЗСУ з позивним "Алекс".

"Противник здійснює мінування шляхів сполучення новим методом. Він почав мінування шляхів руху в відносно тиловій зоні, привʼязуючи до FPV-дрона міну ТМ-62, вони його перевертають в польоті "вверх ногами" та залишають на дорозі, здебільшого у нічний час", — проінформував він.

За словами військового, за останні декілька днів бійці Сил оборони України знайшли понад 15 таких "штук" суто на дорозі.

"4 з них були з схожими датчиками цілі, як на ПОМ-2, решта тільки з МВЧ", — зазначив "Офіцер".

Українські захисники на одній ділянці дороги завдовжки в 20 метрів, знайшли 4 таких міни.

Нагадаємо, що в Херсоні місцеві жителі показали, як навчилися уникати атак ворожих дронів. Двом людям вдалося уникнути дронової атаки завдяки пильності.

Також повідомлялося, що ЗСУ на Запорізкому напрямку застосували проти росіян дрон-вогнемет, щоб викурити їх з посадки.