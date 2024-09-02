В Херсоні місцеві жителі показали, як навчилися уникати атак ворожих дронів (відео)

Ворожі дрони постійно ширяють містом і полюють на цивільні цілі. Двом людям вдалося уникнути дронової атаки завдяки пильності.

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В Херсоні російські окупанти за допомогою дронів полюють на мирних жителів та цивільні авто безпосередньо в місті. Деяким містянам вдається уникнути атаки, вчасно сховавшись. Як це буває, в мережі поділився начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко.

"Російські окупанти влаштовують у Херсоні полювання з дронів на цивільні автівки і мирних жителів. Момент скиду вибухівки з БпЛА зафільмувала камера спостереження в одному з районів міста. На відео помітно, що людей врятувало тільки те, що вони вчасно почули характерний звук і сховалися у приміщенні", — йдеться в повідомленні.

На оприлюднених кадрах видно, як водій цивільного авто, паркуючись на стоянці, помітив ворожий дрон і похапцем вискочив з транспортного засобу. Він забіг в найближчу будівлю, а дорогою окликнув хлопця, який йшов вулицею. Вони вдвох сховалися в будівлі. В цей час ворожий дрон скинув вибухівку просто на лобове скло припаркованого авто.

Цього разу людям вдалося вижити і, на щастя, обійтися без поранень.

Нагадаємо, що мешканці Херсону та області розповідають, що над ними постійно ширяють російські БпЛА та атакують виключно мирні цілі. Одразу п'ятеро людей постраждали в Херсоні від російських атак з дронів у вівторок, 20 серпня. Серед них — 14-річний підліток.