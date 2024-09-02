В Херсоне местные жители показали, как научились избегать атак вражеских дронов (видео)

Вражеские дроны постоянно парят по городу и охотятся на гражданские цели. Двум людям удалось избежать дроновой атаки благодаря бдительности.

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В Херсоне российские оккупанты с помощью дронов охотятся на мирных жителей и гражданские авто непосредственно в городе. Некоторым горожанам удается избежать атаки. вовремя спрятавшись. Как это бывает, в сети поделился начальник Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко.

"Российские оккупанты устраивают в Херсоне охоту с дронов на гражданские машины и мирных жителей. Момент сброса взрывчатки с БпЛА сняла камера наблюдения в одном из районов города. На видео заметно, что людей спасло только то, что они вовремя услышали характерный звук и спрятались в помещении", — говорится в сообщении.

На обнародованных кадрах видно, как водитель гражданского авто, паркуясь на стоянке, заметил вражеский дрон и впопыхах выскочил из транспортного средства. Он забежал в ближайшее здание, а по дороге окликнул парня, который шел по улице. Они вдвоем спрятались в здании. В это время вражеский дрон сбросил взрывчатку прямо на лобовое стекло припаркованного авто.

На этот раз, людям удалось выжить и к счастью, обойтись без ранений.

Напомним, что жители Херсона и области рассказывают, что над ними постоянно парят российские БпЛА и атакуют исключительно мирные цели. Сразу пять человек пострадали в Херсоне от российских атак с дронов во вторник, 20 августа. Среди них — 14-летний подросток.