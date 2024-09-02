"Переворачивают в полете вверх дном": ВС РФ начали по-новому минировать территорию

Противник начал минирование путей движения в относительно тыловой зоне, привязывая к FPV-дрону мину ТМ-62, которую потом переворачивают в полете и оставляют на дороге.

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Российские оккупанты придумали новую тактику минирования территории в тылу украинской территории. Для этого они используют FPV-дроны с привязанными к ним минами ТМ-62. Об этом в своем телеграм-канале "Офицер+" рассказал военный ВСУ с позывным "Алекс".

"Противник осуществляет минирование путей сообщения новым методом. Он начал минирование путей движения в относительно тыловой зоне, привязывая к FPV-дрону мину ТМ-62, они его переворачивают в полете "вверх ногами" и оставляют на дороге, в основном в ночное время", — проинформировал он.

По словам военного, за последние несколько дней бойцы Сил обороны Украины нашли более 15 таких "штук" сугубо на дороге.

"4 из них были с похожими датчиками цели, как на ПОМ-2, остальные только с МВЧ", — отметил "Офицер".

Украинские защитники на одном участке дороги длиной в 20 метров, нашли 4 таких мины.

Напомним, что в Херсоне местные жители показали, как научились избегать атак вражеских дронов. Двум людям удалось избежать дроновой атаки благодаря бдительности.

Также сообщалось, что ВСУ на Запорожском направлении применили против россиян дрон-огнемет, чтобы выкурить их из посадки.