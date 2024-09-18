У россиян на Харьковском направлении фиксируют массовые отравления, — командование

Российским военнослужащим не хватает лекарств, а среди личного состава ВС РФ наблюдается понижение уровня морально-психологического состояния.

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Российские оккупанты на передовых позициях массово травятся некачественной водой и провизией. Медикаменты им не поставляют, так что воевать они не могут. Об этом сообщает оперативно-тактическая группировка "Харьков" в Telegram.

Как сообщили в ВСУ, в районе населенного пункта Глубокое на севере Харьковской области противник осуществляет одиночное перемещение личного состава с целью пополнения текущего некомплекта на передовых позициях.

Также украинские военные заметили, что у россиян фиксируются массовые случаи отравлений.

"Из-за низкого качества продуктов питания и питьевой воды на передовых позициях 11-го танкового полка 18-й мотострелковой дивизии отмечаются массовые случаи желудочно-кишечных расстройств среди личного состава и острая потребность в медикаментах, в связи с чем наблюдается снижение уровня морально-психологического состояния оккупантов", — говорится в сообщении.

В ВСУ отметили, что в целом оперативная обстановка на Харьковском направлении существенных изменений не претерпела и остается сложной. А Силы обороны Украины продолжают сдерживать натиск российских оккупационных войск.

За прошедшие сутки произошло одно боевое столкновение в Волчанске. Российские оккупанты также нанесли три авиаудара с использованием 8 КАБов и 30 ударов дронами-камикадзе. Осуществили 402 обстрела позиций Сил обороны Украины.

Передвигаются россияне малыми группами, пытаются эвакуировать своих раненых. За минувшие сутки было ликвидировано 85 военнослужащих ВС РФ, из них безвозвратные — 24, санитарные — 59. Двое оккупантов сдались в плен.

Также в ОТГ "Харьков" сообщили, какая техника врага была уничтожена. В общем 78 единиц вооружения и военной техники и 53 укрытия для личного состава:

8 артиллерийских систем;

9 автомобилей;

5 единиц специальной техники;

56 БПЛА.

Напомним, в ночь на 18 сентября ВСУ атаковали склад боеприпасов в городе Торопец в Тверской области. Взрывы и детонация ракет, которые хранились на складе, даже спровоцировали небольшое землетрясение.