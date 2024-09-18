У росіян на Харківському напрямку фіксують масові отруєння, — командування

Російським військовослужбовцям не вистачає ліків, а серед особового складу ЗС РФ спостерігається зниження рівня морально-психологічного стану.

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Російські окупанти на передових позиціях масово труяться неякісною водою та провізією. Медикаменти їм не постачають, так що воювати вони не можуть. Про це повідомляє оперативно-тактичне угруповання "Харків" у Telegram.

Як повідомили у ЗСУ, в районі населеного пункту Глибоке на півночі Харківської області противник здійснює поодиноке переміщення особового складу з метою поповнення поточного некомплекту на передових позиціях.

Також українські військові помітили, що у росіян фіксуються масові випадки отруєнь.

"Через низьку якість продуктів харчування та питної води на передових позиціях 11-го танкового полку 18-ї мотострілецької дивізії відмічаються масові випадки шлунково-кишкових розладів серед особового складу та нагальна потреба у медикаментах, у зв’язку з чим спостерігається пониження рівня морально-психологічного стану окупантів", — йдеться у повідомленні.

У ЗСУ зауважили, що загалом оперативна обстановка на Харківському напрямку суттєвих змін не зазнала та залишається складною. А Сили оборони України продовжують стримувати натиск російських окупаційних військ.

Протягом минулої доби відбулося одне бойове зіткнення у Вовчанську. Російські окупанти також завдали три авіаудари з використанням 8 КАБів та 30 ударів дронами-камікадзе. Здійснили 402 обстріли позицій Сил оборони України.

Пересуваються росіяни малими групами, намагаються евакуйовувати своїх поранених. За минулу добу було ліквідовано 85 військовослужбовців ЗС РФ, з них безповоротні — 24, санітарні — 59. Двоє окупантів здалися у полон.

Також в ОТУ "Харків" повідомили, яку техніку ворога було знищено. Загалом 78 одиниць озброєння і військової техніки та 53 укриття для особового складу:

8 артилерійських систем;

9 автомобілів;

5 одиниць спеціальної техніки;

56 БпЛА.

Нагадаємо, в ніч на 18 вересня ЗСУ атакували склад боєприпасів у місті Торопець в Тверській області. Вибухи та детонація ракет, що зберігались на складі, навіть спровокували невеликий землетрус.