ВСУ продвинулись на заводе в Волчанске, появились новые доказательства, — ISW

По словам вашингтонских аналитиков, недавние геолокационные кадры обстрела российскими войсками позиций пехоты на заводе и заявления о контратаках указывают на недавнее продвижение украинских войск.

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16 и 17 сентября российские войска продолжили атаки к северу от Харькова в районе Глубокого и к северо-востоку от Харькова в районе Волчанска. Об этом пишет "Институт изучения войны" в сводке от 17 сентября.

Российские провоенные блогеры 16 и 17 сентября утверждали, что украинские силы контратаковали в районе Глубокого и в Волчанске "со стороны мукомольного завода", возможно, имеется в виду мельница, расположенная непосредственно к северу от Волчанского агрегатного завода в центре Волчанска.

Карта DeepState: ВС РФ в Харьковской области

Авторы публикации указывают на отсутствие недавних заявлений с российской стороны о контроле над заводом в Волчанске и недавние геолокационные кадры обстрела российскими войсками позиций пехоты на заводе, а также заявления о контратаках — из этого делается вывод о том, что украинские войска недавно продвинулись в районе завода.

Карта ISW: Харьковская область

Представители украинского командования 17 сентября сообщили, что российские войска все чаще используют призывников в логистических операциях на территории РФ для поддержки российских операций на Харьковском направлении.

Напомним, что секретарь Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко предложил мобилизовать больше в ВСУ, чтобы улучшить качество подготовки.

Также сообщалось, что если в прошлом военные пенсионеры со льготами могли устроиться на другую работу, то теперь их могут мобилизовать с сохранением пенсии и денежного обеспечения.