Здоровые, как лоси: поможет ли мобилизация военных пенсионеров усилить войско

Если раньше военный пенсионер, имея льготы, мог устроиться на другую работу, то теперь его могут мобилизовать. Причем у них сохраняется пенсия и добавляется денежное обеспечение.

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Согласно новому законодательству по усилению мобилизационного законодательства теперь на военную службу можно призывать пенсионеров всех силовых структур — раньше это они выходили на отдых в 45 лет. Поэтому мобилизационные резервы страны значительно улучшились, рассказывает OBOZ.UA.

Военные и другие силовики обычно начинают карьеру в 17 лет и выходят на пенсию после 25 лет — в среднем это происходит в 43 года. При этом они имеют определенные льготы и устраиваются на другую работу.

Военные пенсионеры всегда стояли на общем воинском учете, а вот у других силовиков (СБУ, МВД) был собственный учет. Теперь этому положен конец.

Член парламентского Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский отмечает, что никаких проблем с мобилизацией военных пенсионеров и пенсионеров силовых структур нет. Они подлежат мобилизации на общих основаниях до достижения 60-летнего возраста. После вступления в силу принятого нами закона о мобилизации пенсионеров силовых структур снимают со специального учета. Тогда они становятся на общий воинский учет и до 60 лет также подлежат мобилизации на общих основаниях...

"Пенсионеры силовых структур, как правило, здоровые, как лоси. Ну по крайней мере в 45 лет. Находятся в хорошей физической форме, имеют определенные боевые навыки, а иногда и уникальные военно-учетные специальности. Это серьезный мобилизационный резерв, и то, что их раньше, с начала большой войны, не призывали — это безобразие", — отмечает экс-командир роты батальона "Айдар" Евгений Дикий.

Денежное обеспечение в случае мобилизации пенсионеров военных и силовых структур.

По состоянию на I квартал 2024 года в Украине около 217,5 тысяч пенсионеров военных и силовых структур в возрасте до 60 лет. Кстати, средний возраст выхода на пенсию в прошлом году составил 51,1 года. Средний размер пенсии по состоянию на 1 марта 2024 года составляет 12 309 гривен.

"В случае мобилизации пенсионеров военных и силовых структур пенсия им сохраняется. И плюс, конечно же, денежное обеспечение", — рассказывает Федор Вениславский.

В ТЦК и СП хорошо относятся к такой идее.

"Отношусь полностью положительно. Если здоровье позволяет — почему нет? Государство их учило, вкладывало деньги. Гражданские ровесники могут служить до 60 лет, а силовики что не люди?", — отмечает сотрудник одного из областных военкоматов.

Ранее мы писали, что новых бойцов готовят за 1,5-2 месяца и сразу отправляют на передовую. А вот на Покровское направление прибывают мобилизованные солдаты преимущественно среднего возраста, те, кто не смог "порешать".