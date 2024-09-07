От повестки до передовой 60 дней: эксперты о "новых" подходах подготовки новобранцев

В Минобороны и Офисе президента подтверждали, что усиление мобилизации позволило пополнить ВСУ новобранцами и даже провести некоторые ротации. Однако новых бойцов готовят за 1,5-2 месяца и сразу отправляют на передовую. Фокус выяснил, является ли такой подход эффективным.

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В 2024 году в Украине внесли законодательные изменения для усиления мобилизации, что позволило провести некоторые ротации в войске. Однако, как выяснилось на днях, Вооруженным силам не хватает времени на обучение призванных граждан. Фокус разобрался, почему возникла такая проблема и означает ли это, что новые мобилизованные будут малоэффективными на фронте.

Усиление мобилизации в Украине и первые его "плоды"

Одним из самых непопулярных решений 2024 года среди гражданского общества в Украине стало усиление мобилизации. Вокруг законодательных изменений, которые делали уклонение от призыва сложнее, а наказание — жестче, шли дискуссии и скандалы.

18 мая вступил в силу закон об усилении мобилизации в Украине. Военнообязанным дали 60 дней (до 16 июля) на обновление своих данных, а штрафы за нарушение воинского учета и мобилизации выросли.

Кроме того, в 2024 году в Украине снизили так называемый "мобилизационный возраст" — с 27 до 25 лет. Сейчас мобилизации подлежат военнообязанные в возрасте от 25 до 60 лет.

В прошлом году Министерство обороны утвердило новые нормы для ВВК, после чего годными стали призывники с бессимптомным ВИЧ, вирусными гепатитами, тревожными расстройствами, рассеянным склерозом и тому подобное. В начале апреля президент Владимир Зеленский подписал закон об отмене статуса "ограниченно годный".

Получить отсрочку от мобилизации также в 2024 году стало сложнее. В частности Министерство образования и науки лишило украинцев возможности поступать на дневную формы аспирантуры по контракту. Поступающим осталось поступать на бюджет или же по контракту, но заочно. Отсрочку можно получить при этом только в первом случае. В возможности восстановиться на дневной форме граждан тоже ограничили.

Усложнение возможности получить отсрочку, новая обязанность обновить военно-учетные данные и жесткие наказания для уклонистов дали свои "плоды". Если раньше для кого-то мобилизация казалась теоретической перспективой, то после изменений она стала жесткой реальностью. Пока мирные жители спорили о своих правах и обязанностях, защитники на передовой ждали усиления.

Уже 19 июня секретарь оборонного комитета Верховной Рады Роман Костенко заявил, что результатами усиления мобилизации в Генштабе ВСУ довольны. По его словам, количество мобилизованных даже превысило ожидания, и командование надеется на сохранение такой тенденции.

28 августа в Офисе президента передавали, что изменения в законе о мобилизации позволили провести некоторые ротации и улучшили системы подсчета украинцев, на которых "можно рассчитывать". Усиление мобилизации улучшило ситуацию с рекрутингом и помогло планированию в армии.

В Минобороны в конце августа информировали об увеличении показателей призыва в 2,5 раза, если сравнивать с первым кварталом года.

С усилением мобилизации — в ВСУ возникла дилемма

Законодательные изменения усилили мобилизацию, поэтому в армию призвали новых людей. Однако перед тем, как отправлять бойцов на фронт, их нужно подготовить. Здесь оказалось, что Украина не может себе позволить тратить время на качественные и длительные учения.

В интервью для CNN Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский назвал мобилизацию приоритетной задачей Украины и объяснил этим законодательные изменения. Однако генерал-полковник признал, что динамика боев требует быстрых решений, поэтому мобилизованные получают меньше подготовки, чем хотелось бы.

"Конечно, все хотят, чтобы уровень подготовки был лучшим, поэтому мы готовим высококвалифицированных профессиональных военных. В то же время динамика на фронте требует от нас скорейшего введения в строй военнослужащих по призыву", — пояснил Сырский.

Главнокомандующий рассказал, что сначала мобилизованные проходят базовую военную подготовку, которая длится месяц. Тогда уже бойцов отправляют на специализированную подготовку, которая занимает от двух до четырех недель. Следующим шагом военнослужащих отправляют на фронт.

Народный депутат Валентин Наливайченко отмечал, что подготовку в учебных центрах и на полигонах сократили с двух месяцев до 1,5 из-за большого наплыва людей и нехватки самих центров. На обучение же за границу, по его словам, отправляют исключительно профессиональных военных.

Полковник запаса ВСУ, военный аналитик Олег Жданов объяснил Фокусу, почему срок учений в 1,5-2 месяца подходит не для всех задач мобилизации.

"Это минимальное время, которое нужно для освоения военной специальности. Но этого времени 100% недостаточно, чтобы сформировать подразделения и провести боевое слаживание — вот в чем проблема", — отметил он.

Эксперт подтвердил, что в такие сроки можно обучить бойцов, которые идут на пополнение потерь в уже существующую воинскую часть. Однако подготовить солдат в новейшую бригаду или батальон за два месяца невозможно. По словам аналитика, на формирование и боевое слаживание новых подразделений нужно вдвое больше времени.

Майор запаса ВСУ Алексей Гетьман отмечал, что за первый месяц базовой подготовки бойцов учат стрелять из табельного оружия или автомата и оказывать домедицинскую помощь. После 60 дней учений, по его оценке, мобилизованный уже может быть полностью готов к участию в боевых действиях. Однако на штурмы новобранцев без опыта обычно не берут.

Много и быстро: эффективен ли такой подход к мобилизации

Жданов заявил, что неэффективным призыв при условии учений в кратчайшие сроки назвать нельзя. По его словам, если цель — пополнить потери, этого срока достаточно для подготовки штурмовиков или пехотинцев. Однако, как отметил аналитик, Сырский "любит" формировать новейшие бригады, и это уже требует полгода. На формирование же нового батальона нужно 4-5 месяцев.

"На личную подготовку, в принципе, достаточный срок. А на подготовку подразделений — нет, очень мало", — заверил он.

Эксперт подтвердил, что в условиях широкого фронта, постоянного давления ВС РФ и наступления врага на Покровском направлении для Украины приоритетнее получить быстро и много бойцов для пополнения потерь. Обучение узких специалистов и формирование новых подразделений взамен могут подождать.

"Мы тушим пожары, на оперативных направлениях которые возникают. То есть мы действуем в пожарном режиме постоянно, к сожалению", — подчеркнул Жданов.

Он пояснил, что сегодня ВСУ важно пополнять личным составом те бригады, которые уже находятся на фронте. Уже на месте опытные бойцы помогают новобранцам, и это фактически является продолжением обучения.

2 месяца и на фронт: как улучшить подготовку новобранцев

Сейчас, по оценке аналитика, решить дилемму с нехваткой времени на более длительную подготовку бойцов практически невозможно.

"Личный состав это как патроны на фронте — сколько не бери их, все равно мало. То же самое с личным составом. Сколько не набирай, вообще всегда будет дефицит личного состава в частях и подразделениях, потому что потери постоянные и непредсказуемые", — уточнил он.

Однако Жданов отметил, что ВСУ следует набирать людей заранее. Тогда будет время на подготовку и формирование новых бригад в полном объеме. В то же время он предупредил, что качественные учения "влетят в копеечку", ведь расходы топлива, боеприпасов и ресурсов техники должны быть безлимитными.

"Сегодня это, к сожалению, диктуется теми провалами. Особенно с мобилизацией и с поставками техники. Здесь есть и наша вина, что мы закон о мобилизации мусолили почти год, и вина наших партнеров в том, что поставки техники не всегда соответствуют тем графикам и объемам, которые даже заявлены", — пояснил военный эксперт.

Жданов напомнил, что после усиления мобилизации военнообязанных призвали быстро, но из-за отсутствия техники пришлось ждать несколько месяцев. Он привел пример, что партнеры могут пообещать предоставить 100 танков и отдавать их в течение шести месяцев вместо двух недель.

Напомним, в Тернопольском областном территориальном центре комплектования и социальной поддержки рассказали, как правильно оформить отсрочку от мобилизации в Украине.

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