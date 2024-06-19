Мобилизация 2024 года: Генштаб "действительно доволен" темпами призыва в ВСУ, — Костенко

Усиление мобилизации в Украине показало результат, который даже превысил ожидания военного руководства. Теперь правительство может подготовить новый законопроект.

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В Генштабе ВСУ довольны результатами усиления мобилизации в Украине. Об этом в комментарии "Украинской правде" 19 июня рассказал секретарь комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко.

"Генеральный штаб сейчас действительно доволен темпами мобилизации. Их удовлетворяет количество мобилизованных, которое даже превышает ожидания. Они надеются, что эта тенденция будет сохраняться", — передал он.

Однако нардеп отметил, что еще нужно посмотреть, будут ли сохраняться такие темпы призыва после усиления мобилизации и в дальнейшем.

"Если до конца лета мы увидим, что они сохраняются и повышаются, тогда можно будет нарабатывать и вносить в Раду законопроект о демобилизации", — сообщил Костенко.

По его словам, изменения в закон о демобилизации могут подготовить примерно до октября 2024 года. Однако он подчеркнул, что это будет возможно только если усиление мобилизации и в дальнейшем будет сохранять такую эффективность.

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