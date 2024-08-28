"Россия остановлена": у Зеленского раскрыли первые результаты усиления мобилизации (видео)

Советник главы ОП Михаил Подоляк рассказал, что изменения в мобилизации помогли посчитать тех, на кого "можно рассчитывать". Он подчеркнул, что количественное преимущество в живой силе "до сих пор имеет значение".

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Усиление мобилизации в Украине уже позволило провести ротации, улучшило ситуацию с рекрутингом и помогло в планировании боевых действий. Об этом в комментарии "РБК-Украина" 28 августа рассказал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

Он отметил, что не стоит ожидать быстрого результата, ведь нужно еще вносить коррективы и выстраивать иначе логистику. Однако, по словам политика, теперь мобилизация в Украине выглядит "более мощно и привлекательно" с организационной точки зрения. Кроме того, она позволяет более качественно планировать.

Представитель ОП подчеркнул, что после усиления мобилизации в Украине улучшился рекрутинг. Изменения уже позволили провести некоторые ротационные мероприятия и улучшили систему подсчета людей, на которых "можно рассчитывать".

"Может ли это остановить Россию в полном объеме? Я думаю, что Россия и так остановлена, давайте объективно. Мы имеем продвижение России только исключительно на Донецком направлении. Но это потому, что Россия там сконцентрировала все боеспособное, что у нее на сегодня есть", — заявил Подоляк.

Он добавил, что если "убрать" дефицит в ВСУ артиллерии, тактической авиации, средств РЭБ и дронов, "ситуация будет выглядеть иначе".

"Это же война! Мы же не воюем с маленькой страной и не воюем против спецназа РФ", — подчеркнул советник.

Он напомнил, что Россия также частично мобилизует людей, при этом не ценя их жизни. По словам Подоляка, это количественное преимущество "до сих пор имеет значение".

Комментарий Михаила Подоляка (о мобилизации — с 7:33)

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