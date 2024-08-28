"Росія зупинена": у Зеленського розкрили перші результати посилення мобілізації (відео)

Радник голови ОП Михайло Подоляк розповів, що зміни у мобілізації допомогли порахувати тих, на кого "можна розраховувати". Він наголосив, що кількісна перевага у живій силі "досі має значення".

Related video

Посилення мобілізації в Україні вже дозволило провести ротації, покращило ситуацію з рекрутингом та допомогло у плануванні бойових дій. Про це у коментарі "РБК-Україна" 28 серпня розповів радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.

Він зауважив, що не варто очікувати швидкого результату, адже потрібно ще вносити корективи та вибудовувати інакше логістику. Проте, зі слів політика, тепер мобілізація в Україні відбувається "більш потужно та привабливо" з організаційного погляду. Окрім того, вона дозволяє якісніше планувати.

Представник ОП зауважив, що після посилення мобілізації в Україні поліпшився рекрутинг. Зміни вже дозволили провести деякі ротаційні заходи та покращили систему підрахунку людей, на яких "можна розраховувати".

"Чи це може зупинити Росію в повному обсязі? Я думаю, що Росія і так зупинена, давайте об’єктивно. Ми маємо просування Росії тільки виключно на Донецькому напрямку. Але це тому, що Росія там сконцентрувала все боєздатне, що в неї на сьогодні є", — заявив Подоляк.

Він додав, що якщо "прибрати" дефіцит у ЗСУ артилерії, тактичної авіації, засобів РЕБ і дронів, "ситуація буде інакшою".

"Це ж війна! Ми ж не воюємо з маленькою країною і не воюємо проти спецпідрозділів РФ", — наголосив радник.

Він нагадав, що Росія також частково мобілізує людей, водночас не цінуючи їхні життя. Зі слів Подоляка, ця кількісна перевага "досі має значення".

Коментар Михайла Подоляка (про мобілізацію — з 7:33)

Нагадаємо, Фокус опублікував перелік хвороб кісток та м’язів, з якими чоловікам не загрожує мобілізація в Україні. Громадяни, у яких були ампутовані кінцівки, вважаються непридатними до служби у війську.

Юрист Дмитро Франчук розповів, як можуть покарати 16-річних українців, які не встали на військовий облік. До повноліття те, що юнак стоїть на обліку у ТЦК, ніяк не обмежує його у праві на виїзд за кордон.