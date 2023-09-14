Больше пригодных для мобилизации: Минобороны обновило перечень болезней, с которыми можно служить

Недавно Министерство обороны обновило перечень заболеваний, которые не дают оснований для освобождения от призыва на военную службу. Зато все диагнозы, по которым были споры, просто удалили.

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В Украине с 18 августа еще на 90 дней продлили военное положение, а вместе с ним и всеобщую мобилизацию, в условия которой были внесены изменения. В частности они касались Положения о военно-врачебной экспертизе в ВСУ в соответствии с приказом Минобороны № 490 от 18 августа 2023 года. Вступили в силу эти изменения в конце августа.

Кроме того, в тот же день начали действовать и другие изменения, внесенные приказом № 456, которые предусматривают упрощение требований для службы в десантно-штурмовых войсках и морской пехоте в особый период.

Это означает, что военнообязанные, которые ранее считались непригодными для военной службы, теперь могут быть признаны годными.

С какими заболеваниями могут мобилизовать

Среди годных для военной службы отныне призывники с такими диагнозами:

2-в — клинически излеченный туберкулез;

4-в — вирусные гепатиты с незначительным нарушением функций — все формы гепатитов;

5-в — бессимптомный ВИЧ;

12-в — медленно прогрессирующие и непрогрессирующие с незначительными нарушениями функций болезни крови (анемия, нарушение свертываемости крови, пурпура, геморрагические состояния, саркоидоз, иммунодефицит, болезни селезенки);

13-в — болезни эндокринной системы с незначительными нарушениями функций — болезни щитовидной железы (кроме новообразований), сахарный диабет, нарушение функций эндокринных желез, нарушение обмена веществ, ожирение, липоматоз;

14-в — легкие кратковременные болезненные проявления расстройств психики — деменция, амнестические синдромы, расстройства личности и поведения вследствие поражения головного мозга;

17-в — невротические болезни, связанные со стрессом и соматоформные расстройства при умеренно выраженных, краткосрочных проявлениях (навязчивые состояния, неврастения, фобии, тревожные расстройства, обсессивно-компульсивное расстройство, диссоциативное расстройство, амнезия);

21-в — медленно прогрессирующие болезни центральной нервной системы (например, болезнь Паркинсона, рассеянный склероз и другие виды склероза, полинейропатия);

22-в — эпизодические и пароксизмальные расстройства, кроме эпилепсии (мигрени, синдромы головной боли, хроническая посттравматическая головная боль, ишемические приступы, синдромы артерий, нарушения сна).

В соответствии с упомянутыми изменениями устанавливается новый подход к пригодности военнообязанных к службе. Это позволяет рассматривать каждого призывника индивидуально с учетом состояния здоровья и специфики будущей службы. Поэтому отныне одновременно с постановлением об ограниченной годности к военной службе военно-врачебная комиссия (ВВК) должна принимать постановление о пригодности военнослужащего к службе по конкретной военной специальности (ВОС).

Порядок прохождения службы военнослужащими, которые признаны ВВК ограниченно годными, определяется Положением о прохождении гражданами Украины военной службы в ВСУ, утвержденным указом президента от 10 декабря 2008 года № 1153 и инструкцией об организации выполнения Положения (приказ Минобороны от 10 апреля 2009 года № 170).

Важно

Мобилизация в Украине: кого не призовут в армию в 2023 году

Напомним, что СНБО под председательством президента Украины Владимира Зеленского рассмотрел работу ВВК и МСЭК, где было принято решение, что правоохранители проверят всех граждан, кто оформил инвалидность или был "списан" с воинского учета по состоянию здоровья после 24 февраля 2022 года.

Кроме того, Фокус писал, что представитель Командования Медицинских сил ВСУ Дмитрий Мирошниченко объяснил, грозит ли мобилизация украинцам с хроническими заболеваниями. По его словам, Украина старается сохранять в армии опытных бойцов, если их состояние здоровья не вредит боеспособности подразделения.

Также Фокус разобрался, каким категориям граждан не грозит мобилизация вообще. В частности, для освобождения есть три основания — бронь, состояние здоровья и уход за недееспособным лицом.