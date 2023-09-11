Мобилизация в Украине: кого не призовут в армию в 2023 году
Верховная Рада продлила срок действия военного положения и проведения всеобщей мобилизации в Украине еще на три месяца – до 18 ноября 2023 года. Однако действие закона о всеобщей мобилизации не распространяется на некоторые категории граждан.
Согласно украинскому законодательству во время военного положения могут мобилизовать всех граждан в возрасте от 18 до 60 лет, если они способны нести воинскую службу. Но в законе предусмотрены категории граждан, которые не подлежат мобилизации или могут получить отсрочку. Эти категории граждан перечислены в Законе Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации".
Причины, по которым не могут мобилизовать
Существует три причины, по которым граждане освобождаются от мобилизации во время военного положения:
- бронь сотрудников в органах государственной власти, на предприятиях и в организациях критически важной инфраструктуры;
- состояние здоровье, не позволяющее нести воинскую службу;
- уход за недееспособными и нуждающимися в заботе лицами.
Мобилизация родителей и опекунов
Некоторые категории мужчин и женщин, которые воспитывают детей, не могут быть мобилизованы. К ним относятся:
- многодетные родители, которые воспитывают трех и более несовершеннолетних детей;
- отцы и матери в неполных семьях, которые воспитывают хотя бы одного несовершеннолетнего ребенка;
- опекуны и приемные родители хотя бы одного несовершеннолетнего ребенка.
Также не могут быть мобилизованы родители детей с инвалидностью:
- несовершеннолетних с инвалидностью подгруппы А;
- несовершеннолетних с инвалидностью III-IV группы;
- совершеннолетних в возрасте до 23 лет с инвалидностью I-II группы.
Призыв родственников военнослужащих
Освобождаются от призыва некоторые категории родственников военнослужащих. К ним относятся:
- Женщины и мужчины, близкие родственники которых погибли или пропали без вести во время участия в боевых действиях. Близкими родственниками считаются муж, жена, сын, дочь, отец, мать, дед, бабушка, родные или сводные по одному из родителей брат или сестра.
- Женщины и мужчины, имеющие несовершеннолетнего ребенка и мужа (жену), которые в настоящее время служит в армии. Эта категория граждан освобождена от мобилизации согласно закону О мобилизационной подготовке и мобилизации, вступившему в силу в апреле 2023 года.
Мобилизация студентов и преподавателей
В сфере образования мобилизации не подлежат следующие категории граждан:
- студенты, которые учатся на дневной или дуальной форме получения образования;
- преподаватели всех типов учебных заведений, которые работают не меньше, чем на 0,75 ставки.
Бронь государственных служащих
В законе о мобилизации определены категории государственных служащих, которые не подлежат призыву на военную службу. К ним относятся:
- депутаты Верховной Рады Украины и АР Крым;
- работники правоохранительных структур;
- сотрудники антикоррупционных органов.
Некоторые отсрочки от мобилизации выдаются на период действия причины. Для студентов, например, отсрочка действует до конца учебного года, а для многодетных родителей — до достижения детьми совершеннолетия. То же касается и брони ценных сотрудников, которая сохраняется на период работы в забронированной должности.
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