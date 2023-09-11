Мобілізація в Україні: кого не призвуть до армії у 2023 році

Верховна Рада продовжила термін дії воєнного стану та проведення загальної мобілізації в Україні ще на три місяці — до 18 листопада 2023 року. Однак дія закону про загальну мобілізацію не поширюється на деякі категорії громадян.

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Згідно з українським законодавством під час воєнного стану можуть мобілізувати всіх громадян віком від 18 до 60 років, якщо вони здатні нести військову службу. Але в законі передбачені категорії громадян, які не підлягають мобілізації або можуть отримати відстрочку. Ці категорії громадян перераховані в Законі України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію".

Причини, через які не можуть мобілізувати

Існує три причини, через які громадяни звільняються від мобілізації під час воєнного стану:

бронь співробітників в органах державної влади, на підприємствах і в організаціях критично важливої інфраструктури;

стан здоров'я, що не дозволяє нести військову службу;

догляд за недієздатними особами, які потребують піклування.

Мобілізація батьків та опікунів

Деякі категорії чоловіків і жінок, які виховують дітей, не можуть бути мобілізовані. До них належать:

багатодітні батьки, які виховують трьох і більше неповнолітніх дітей;

батьки і матері в неповних сім'ях, які виховують хоча б одну неповнолітню дитину;

опікуни та прийомні батьки хоча б однієї неповнолітньої дитини.

Також не можуть бути мобілізовані батьки дітей з інвалідністю:

неповнолітніх з інвалідністю підгрупи А;

неповнолітніх з інвалідністю III-IV групи;

повнолітніх віком до 23 років з інвалідністю I-II групи.

Призов родичів військовослужбовців

Звільняються від призову деякі категорії родичів військовослужбовців. До них належать:

Жінки та чоловіки, близькі родичі яких загинули або пропали безвісти під час участі в бойових діях. Близькими родичами вважаються чоловік, дружина, син, дочка, батько, мати, дід, баба, рідні або зведені по одному з батьків брат чи сестра.

Жінки та чоловіки, які мають неповнолітню дитину та чоловіка (дружину), що нині служить в армії. Цю категорію громадян звільнено від мобілізації відповідно до закону "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", який набув чинності у квітні 2023 року.

Мобілізація студентів і викладачів

У сфері освіти мобілізації не підлягають такі категорії громадян:

студенти, які навчаються на денній або дуальній формі здобуття освіти;

викладачі всіх типів навчальних закладів, які працюють не менше, ніж на 0,75 ставки.

Бронь державних службовців

У законі про мобілізацію визначено категорії державних службовців, які не підлягають призову на військову службу. До них належать:

депутати Верховної Ради України та АР Крим;

працівники правоохоронних структур;

співробітники антикорупційних органів.

Деякі відстрочки від мобілізації видаються на період дії причини. Для студентів, наприклад, відстрочка діє до кінця навчального року, а для багатодітних батьків — до досягнення дітьми повноліття. Те саме стосується і броні цінних співробітників, яка зберігається на період роботи на заброньованій посаді.

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