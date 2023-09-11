Мобілізація студентів та аспірантів. Хто матиме право на відстрочку після внесення змін у закон

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В Україні хочуть скасувати відстрочку від мобілізації для здобувачів другої вищої освіти після 30 років. Законопроєкт вже з’явився на сайті парламенту. Він пропонує закріпити, що призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період не підлягають здобувачі професійної (професійно-технічної), фахової перед вищої та вищої освіти, які за денною або дуальною формами здобуття освіти здобувають рівень освіти, що є вищим за раніше здобутий рівень освіти, якщо навчання було розпочато до досягнення 30-річного віку, а також докторанти, які навчаються за денною або дуальною формами навчання.

Законом України "Про освіту" передбачено такі рівні освіти:

Дошкільна освіта. Початкова освіта. Базова середня освіта. Профільна середня освіта. Перший (початковий) рівень професійної (професійно-технічної) освіти. Другий (базовий) рівень професійної (професійно-технічної) освіти. Третій (вищий) рівень професійної (професійно-технічної) освіти. Фахова передвища освіта. Початковий рівень (короткий цикл) вищої освіти. Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти. Другий (магістерський) рівень вищої освіти. Третій (освітньо-науковий/освітньо-творчий) рівень вищої освіти.

Тобто, якщо Ви закінчили загальноосвітню школу (здобули базову середню освіту) і вступили до вищого учбового закладу (розпочали навчання на перший бакалаврський рівень вищої освіти) і Вам в рік вступу до ЗВО не виповнюється 30 років, Ви маєте право на відстрочку.

Також Ви будете мати право на відстрочку від мобілізації, якщо Ви отримали бакалаврський рівень вищої освіти та розпочали навчання на здобуття магістерського рівня і Вам в рік початку здобуття другого рівня не виповнюється 30 років. Зазвичай, на бакалавра необхідно вчитися чотири роки, а на магістра — рік чи півтора. Більшість ЗВО в Україні випускає вже магістрів.

Хоча вступна кампанія поточного року до закладів освіти ще триватиме, вже станом на кінець серпня кількість таких вступників сягнула більше 74 тисяч.

При цьому, якщо Ви вже є магістром або спеціалістом і знову розпочинаєте навчання у ЗВО (тобто, знову отримуєте бакалаврський рівень) Ви не маєте права на відстрочку, оскільки рівень Вашої "нової" освіти є нижчим від того рівня, що Ви вже маєте. У такому випадку Ваш вік вже не має значення для отримання відстрочки від мобілізації.

Якщо закон буде прийнято, то чоловіки, які вже мають рівень освіти спеціаліста чи магістра і розпочали навчання у вузі вдруге, права на відстрочку від мобілізації не матимуть Фото: Facebook

Так, якщо відповідний закон буде прийнято, то чоловіки, які вже мають рівень освіти спеціаліста чи магістра і розпочали навчання у ЗВО вдруге, права на відстрочку від мобілізації не матимуть. Також не матимуть права на відстрочку від мобілізації чоловіки, які мають рівень освіти спеціаліста чи магістра та розпочали навчання початковому рівні професійної (професійно-технічної) освіти — тобто вступили до різного роду ліцеїв (ПТУ).

Чи мають аспіранти право на відстрочку від мобілізації?

Одним з рівнів вищої освіти є третій (освітньо-науковий/освітньо-творчий) рівень. Він передбачає, що здобувачі вищої освіти зможуть розв’язувати комплексні проблеми в галузі професійної або дослідницько-інноваційної діяльності.

Здобуття вищої освіти на кожному рівні вищої освіти передбачає успішне виконання особою освітньої програми, що є підставою для присудження відповідного ступеня: молодший бакалавр, бакалавр, магістр та доктор філософії.

Доктор філософії — це освітній і водночас науковий ступінь, що здобувається на третьому рівні вищої освіти на основі ступеня магістра. Людина має право отримати ступінь доктора філософії під час навчання в аспірантурі (ад’юнктурі).

Так, якщо Ви закінчили магістратуру, одразу вступили до аспірантури — Вам не виповнюється 30 років у рік вступу до аспірантури (третій рівень вищої освіти), то Ви маєте право на відстрочку від мобілізації. Поняття "аспіранта" охоплюється поняттям "здобувача ступеня доктора філософії".

Якщо Ви після магістратури вступаєте на освітньо-науковий ступінь освіти (третій рівень вищої освіти), то це послідовність, а якщо Ви після магістратури вступаєте до іншого ЗВО на перший курс (на перший рівень вищої совіти), то це не послідовність. Відповідно, Ви не маєте права на відстрочку від мобілізації.

У разі прийняття законопроєкту, усі студенти старше 30 років отримають повістки та будуть мобілізовані Фото: Скриншот

У 2022 році до закладів освіти зараховано на навчання понад 106 тисяч чоловіків призовного віку, які розпочали здобувати рівень освіти, що є рівнозначним або нижчим за рівень попередньої освіти. Із них за рівнями: кваліфікований робітник — 11 285, фаховий молодший бакалавр — 12 069, бакалавр — 27 561, магістр — 46 820, доктор філософії — 9 036.

Не став винятком у зазначеній тенденції і поточний 2023 рік. Хоча вступна кампанія поточного року до закладів освіти ще триватиме, вже станом на кінець серпня кількість таких вступників сягнула більше 74 тисяч.

За таких обставин, дійсно, можливість отримання, так би мовити, другої вищої освіти, все частіше використовується як підстава для отримання права на відстрочку від мобілізації.

Чи не суперечить цей законопроєкт Конституції України?

Ні, не суперечить. Так, відповідно до ст. 64 Конституції України Конституційні права і свободи людини і громадянина не можуть бути обмежені, крім випадків, передбачених Конституцією України. В умовах воєнного або надзвичайного стану можуть встановлюватися окремі обмеження прав і свобод із зазначенням строку дії цих обмежень.

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Право на освіту закріплене в ст. 53 Конституції України і в умовах воєнного стану право на освіту може бути обмежене.

Так, вказаний законопроєкт Конституції України не суперечить, хоча і в такій первинній редакції не містить строку обмеження права на освіту. Не виключено, що в подальшому відповідний строк встановлять.

Теоретично, такий закон (в разі ухвалення законопроєктом парламентом) можуть оскаржити в Конституційному Суді України, проте процедура такого оскарження буде складною та довгою, як з точки зору підстав оскарження, так і з точки зору самої організації процедури оскарження.