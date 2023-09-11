Мобилизация студентов и аспирантов. Кто будет иметь право на отсрочку после внесения изменений в закон

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В Украине хотят отменить отсрочку от мобилизации для соискателей второго высшего образования после 30 лет. Законопроект уже появился на сайте парламента. Он предлагает закрепить, что призыву на военную службу по мобилизации, на особый период не подлежат соискатели профессионального (профессионально-технического), профессионального перед высшим и высшего образования, которые по дневной или дуальной формам получения образования получают уровень образования, который является выше ранее полученного уровня образования, если обучение было начато до достижения 30-летнего возраста, а также докторанты, обучающиеся по дневной или дуальной формам обучения.

Законом Украины "Об образовании" предусмотрены следующие уровни образования:

Дошкольное образование. Начальное образование. Базовое среднее образование. Профильное среднее образование. Первый (начальный) уровень профессионального (профессионально-технического) образования. Второй (базовый) уровень профессионального (профессионально-технического) образования. Третий (высший) уровень профессионального (профессионально-технического) образования. Профессиональное предвысшее образование. Начальный уровень (короткий цикл) высшего образования. Первый (бакалаврский) уровень высшего образования. Второй (магистерский) уровень высшего образования. Третий (образовательно-научный/образовательно-творческий) уровень высшего образования.

То есть, если Вы закончили общеобразовательную школу (получили базовое среднее образование) и поступили в высшее учебное заведение (начали обучение на первый бакалаврский уровень высшего образования) и Вам в год поступления в ВУЗ не исполняется 30 лет, Вы имеете право на отсрочку.

Также Вы будете иметь право на отсрочку от мобилизации, если Вы получили бакалаврский уровень высшего образования и начали обучение на получение магистерского уровня и Вам в год начала получения второго уровня не исполняется 30 лет. Обычно, на бакалавра необходимо учиться четыре года, а на магистра — год или полтора. Большинство ВУЗов в Украине выпускает уже магистров.

Хотя вступительная кампания текущего года в учебные заведения еще будет продолжаться, уже по состоянию на конец августа количество таких абитуриентов достигло более 74 тысяч.

При этом, если Вы уже являетесь магистром или специалистом и снова начинаете обучение в ВУЗе (то есть, снова получаете бакалаврский уровень) Вы не имеете права на отсрочку, поскольку уровень Вашего "нового" образования ниже того уровня, который Вы уже имеете. В данном случае Ваш возраст уже не имеет значения для получения отсрочки от мобилизации.

Если закон будет принят, то мужчины, которые уже имеют уровень образования специалиста или магистра и начали обучение в вузе во второй раз, права на отсрочку от мобилизации не будут иметь Фото: Facebook

Таким образом, если соответствующий закон будет принят, то мужчины, которые уже имеют уровень образования специалиста или магистра и начали обучение в ВУЗе во второй раз, права на отсрочку от мобилизации не будут иметь. Также не будут иметь права на отсрочку от мобилизации мужчины, которые имеют уровень образования специалиста или магистра и начали обучение начальном уровне профессионального (профессионально-технического) образования — то есть поступили в разного рода лицеи (ПТУ).

Имеют ли аспиранты право на отсрочку от мобилизации?

Одним из уровней высшего образования является третий (образовательно-научный/образовательно-творческий) уровень. Он предусматривает, что соискатели высшего образования смогут решать комплексные проблемы в области профессиональной или исследовательско-инновационной деятельности.

Получение высшего образования на каждом уровне высшего образования предусматривает успешное выполнение лицом образовательной программы, что является основанием для присуждения соответствующей степени: младший бакалавр, бакалавр, магистр и доктор философии.

Доктор философии — это образовательная и одновременно научная степень, которая приобретается на третьем уровне высшего образования на основе степени магистра. Человек имеет право получить степень доктора философии во время обучения в аспирантуре (адъюнктуре).

Таким образом, если Вы закончили магистратуру, сразу поступили в аспирантуру — Вам не исполняется 30 лет в год поступления в аспирантуру (третий уровень высшего образования), то Вы имеете право на отсрочку от мобилизации. Понятие "аспиранта" охватывается понятием "соискателя степени доктора философии".

Если Вы после магистратуры поступаете на образовательно-научную степень образования (третий уровень высшего образования), то это последовательность, а если Вы после магистратуры поступаете в другой ВУЗ на первый курс (на первый уровень высшего образования), то это не последовательность. Соответственно, Вы не имеете права на отсрочку от мобилизации.

В случае принятия законопроекта, все студенты старше 30 лет получат повестки и будут мобилизованы Фото: Скриншот

В 2022 году в учебные заведения зачислено на обучение более 106 тысяч мужчин призывного возраста, которые начали получать уровень образования, равнозначный или ниже уровня предыдущего образования. Из них по уровням: квалифицированный рабочий — 11 285, профессиональный младший бакалавр — 12 069, бакалавр — 27 561, магистр — 46 820, доктор философии — 9 036.

Не стал исключением в указанной тенденции и текущий 2023 год. Хотя вступительная кампания текущего года в учебные заведения еще будет продолжаться, уже по состоянию на конец августа количество таких абитуриентов достигло более 74 тысяч.

При таких обстоятельствах, действительно, возможность получения, так сказать, второго высшего образования, все чаще используется как основание для получения права на отсрочку от мобилизации.

Не противоречит ли этот законопроект Конституции Украины?

Нет, не противоречит. Так, в соответствии со ст. 64 Конституции Украины Конституционные права и свободы человека и гражданина не могут быть ограничены, кроме случаев, предусмотренных Конституцией Украины. в условиях военного или чрезвычайного положения могут устанавливаться отдельные ограничения прав и свобод с указанием срока действия этих ограничений.

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Право на образование закреплено в ст. 53 Конституции Украины и в условиях военного положения право на образование может быть ограничено.

Таким образом, указанный законопроект Конституции Украины не противоречит, хотя и в такой первичной редакции не содержит срока ограничения права на образование. Не исключено, что в дальнейшем соответствующий срок установят.

Теоретически, такой закон (в случае принятия законопроекта парламентом) могут обжаловать в Конституционном Суде Украины, однако процедура такого обжалования будет сложной и долгой, как с точки зрения оснований обжалования, так и с точки зрения самой организации процедуры обжалования.