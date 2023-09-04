Вместо ВУЗа — в армию: студентов и аспирантов старше 30 лет могут отправить на войну, — эксперты

В Верховной Раде предлагают отменить отсрочки студентам, которые получают больше одного образования: высшего или профессионально-технического, после 30 лет. Эксперты говорят, что нардепы могут это сделать, но тогда армию пополнят несколько десятков тысяч низкомотивированных солдат.

Related video

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект предлагающий отменить отсрочки от мобилизации тем, кто повторно получает образование после 30 лет.

Представитель президента Украины в Конституционном суде Украины, нардеп Федор Вениславский рассказал Фокусу детали своей инициативы.

"Суть простая — если человек получил образование, а после этого получает еще одно — высшее или профессионально-техническое образование, и это происходит после 30 лет, это не дает право на получение отсрочки. Студентов, которые получают второе образование до 30, это не касается", — отмечает Вениславский.

По мнению нардепа, если человек злоупотребляет правом на отсрочку во время действия военного положения, это право нужно ограничить.

"Конституция позволяет ограничивать права человека в условиях действия военного положения. Я думаю те, кто после начала полномасштабного вторжения злоупотребляют правом на отсрочку, не имея намерения получать образование и записавшись на дневную форму обучения, заплатив при этом деньги, чтобы уклониться от призыва, они должны выполнить свое конституционное обязательство, что касается защиты родины", — продолжает нардеп.

Вениславский подчеркнул, что согласного законопроекту, военнообязанные мужчины после 30 лет не будут иметь отсрочку если они уже имеют образование и вновь поступили в ВУЗ или аспирантуру.

Имеют право

В распоряжении Фокуса есть текст законопроекта. Вениславский предлагает оставить право отсрочку тем, кто получают профессионально-техническое или высшее образование по дневной или дуальной форме обучения, которое выше предыдущего уровня образование, если обучение было начато не позднее года, когда человеку исполнилось 30 лет.

В пояснительной записке указано, что согласно статье 53 Конституции Украины каждому гарантировано право на образование. В то же время в связи с началом полномасштабного вторжения РФ в Украину, некоторые права и свободы (в том числе право на образование) граждан могут быть ограничены, о чем говорит статья 64 Конституции Украины.

В этой статье речь идет о том, что в условиях военного или чрезвычайного положения могут устанавливаться отдельные ограничения прав и свобод с указанием срока действия этих ограничений. Не могут быть ограничены права и свободы, предусмотренные статьями 24-29, 40, 47, 51, 52, 55-63 Конституции. Права на получение образования среди перечисленных статей нет.

При этом в указе президента "О введении военного положения в Украине" говорится, что в связи с введением в Украине военного положения временно могут ограничиваться конституционные права и свободы человека и гражданина, предусмотренные статьями 30-34, 38, 39, 41-44, 53 Конституции Украины, а также внедряться временные ограничения прав и законных интересов юридических лиц.

По словам военного адвоката Николая Максимова, ограничить конституционные права, в том числе на получение образования, депутаты действительно могут.

"Я думаю, они не будут вносить изменения в Конституцию, а просто констатируют ограничение этого права в законопроекте. Минобороны пыталось ограничить передвижение между областями без закона. А тут законом, тем более, могут. Но с исключительно правовой точки зрения, такие ограничения должны быть приняты исключительно в форме закона и соответствующим большинством голосов с внесением необходимого положений в Конституцию", — говорит Фокусу Максимов.

Другой вопрос — есть ли необходимость отправлять на фронт несколько десятков тысяч людей с низкой мотивацией. Эксперт добавляет, что пополнить ряды ВСУ могли бы куда более готовыми к службе людьми.

"Из-за этого законопроекта возникают существенные риски привлечения в армию низкомотивированных лиц и потенциального нарушения права людей на образование. Я думаю, вряд ли призыв 10-30 тысяч (а 30-40 тысяч таких студентов спрячутся) студентов катастрофически необходим. Вопрос, почему эти кадры не ищут среди выпускников военных вузов и кафедр. Численность Нацполиции более 130 тыс. человек, СБУ более 50 тыс. человек. Может, лучше среди них посмотреть?" — говорит Максимов.

По словам эксперта, в законопроекте стоило обозначить не просто возрастные рамки — старше 30 лет и факт получение второго образование, а дополнительные критерии. Например, посещение занятий за прошлый год, успеваемость студента. Тогда можно было бы теоретически определить, что человек поступил в училище или университет, чтобы получить отсрочку от призыва, а не образование.

Отменят отсрочку

По словам адвоката Олега Леонтьева, во время действия военного положения все, кто получает профессионально-техническое и высшее образование, подтверждают свое право на получение отсрочки каждые полгода. Это означает, что в случае, если закон примут в обозримом будущем, те, кому исполнилось 30 лет и кто на данный момент продолжает обучение, уже после Нового года отправятся на фронт.

"Студенты каждые полгода показывают сотрудникам ТЦК справку про обучение на дневной или дуальной форме обучения, на основании которой получают право на отсрочку. Поэтому через полгода человек принесет справку, что учится, а закон уже не действует и оснований для отсрочки больше нет. Значит человека должны призвать", — говорит Фокусу Леонтьев.

Эксперт выразил надежду, что профильный комитет в Верховной Раде не пропустит проект закона.

"Если его примут, я думаю, найдутся те, кто обратятся в Конституционный суд. У меня есть клиент с высшим образованием, но он не мог найти работу по своему направлению. И поступил в профессиональное училище в возрасте 40 лет, чтобы получить профессию и найти работу. Ему нужно запретить? Я считаю, что это дискриминационное и антиконституционное предложение", — резюмирует эксперт.

Фокус ранее подробно разбирал, могут ли экстрадировать в Украину военнообязанных, которые уехали за границу по фальшивым диагнозам ВВК. Власти объявили массовые проверки решений военно-врачебных комиссий, так как считают, что значительная их часть ложная. Тех, кто уехал за границу с фальшивыми справками, хотят вернуть домой.

Также Фокус писал о том, как наказывают призывников, которые уклоняются от службы и почему судебные тяжбы не являются поводом для отсрочки от мобилизации.