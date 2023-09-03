Мобилизация мужчин-студентов: в Верховной Раде зарегистрировали законопроект (видео)

Автор законопроекта Федор Вениславский отметил, что его документ позволит перекрыть лазейку для отсрочки мобилизации, путем обучения в ВУЗах. По его словам, после принятия инициативы ее действие распространится и на мужчин, которые уже воспользовались обучением для уклонения от мобилизации.

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Член парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, народный депутат Федор Вениславский 3 сентября в эфире телемарафона "Единые новости" заявил, что в Верховной Раде уже зарегистрирован законопроект, который позволит перекрыть очередную схему уклонения от мобилизации. Это касается мужчин, которые использовали обучение в вузах для уклонения от призыва.

Сейчас военнообязанные, которые являются соискателями высшего образования на дневной или дуальной формах обучения, в условиях военного положения освобождаются от мобилизации на период обучения.

Он заявил, что по информации от Министерства образования и науки Украины, в 2019-2021 годах студентов в возрасте 25 лет и старше было около 40 тысяч человек. В 2022 году количество таких студентов увеличилось до 106 тысяч.

"В этом году цифры также приближаются к 100 тысячам. Это означает, что 60 тысяч мужчин решили воспользоваться такой возможностью для избежания призыва", — заявил Вениславский.

По его словам, некоторые вузы открывали набор на контракты на дневную форму обучения, давая возможность потенциальным призывникам с уже имеющимся образованием поступать на обучение и получать отсрочку от мобилизации. Также часть абитуриентов поступали на более низкий образовательный уровень, чем имели, или на другую специальность.

Политик отметил, что он зарегистрировал законопроект, который позволит перекрыть лазейку для отсрочки мобилизации, путем обучения в ВУЗах.

"Я предложил, чтобы люди, которые учатся в последовательных видах образования, имели право на отсрочку. А те, кто поступил на второе-третье-четвертое высшее образование после 30 лет таким правом на отсрочку воспользоваться не могли", — заявил он.

Вениславский отметил, что после принятия законопроекта его действие распространится и на мужчин, которые уже воспользовались обучением для уклонения от мобилизации.

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Напомним, 1 сентября сообщалось, что студенты и курсанты смогут выезжать из Украины. В Украине изменили правила пересечения госграницы. Теперь выезжать из страны в период действия военного положения сможет еще одна группа граждан.

Кроме того, секретарь СНБО Алексей Данилов пообещал, что уже в ближайшее время будут известны имена украинцев, которые выдавали и получали справки о фейковой непригодности к военной службе. Он отметил, что продолжается проверка ВВК, и ее результаты будут готовы уже через две-три недели.