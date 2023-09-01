Есть три условия: студенты и курсанты смогут выезжать из Украины, — представитель правительства

В стране продолжаются мобилизация и военное положение, но разрешение пересекать границу предоставили еще одной категории граждан. Постоянный представитель Кабмина в парламенте Тарас Мельничук объяснил, кого касаются изменения.

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В Украине изменили правила пересечения госграницы. Теперь выезжать из страны в период действия военного положения сможет еще одна группа граждан. Об этом 1 сентября сообщил в соцсетях постоянный представитель Кабинета министров Украины в Верховной Раде Украины Тарас Мельничук.

Теперь выезжать за границу имеют право студенты и курсанты, которые получают образование по авиационным специальностям.

Однако есть несколько условий, а именно эти студенты или курсанты должны:

не подлежать призыву на военную службу по мобилизации;

выезжать на особый период;

нуждаться в практической летной подготовке за рубежом "в связи с закрытием неба Украины".

Публикация Тараса Мельничука от 1 сентября Фото: Скриншот

Напомним, секретарь СНБО Алексей Данилов пообещал, что уже в ближайшее время будут известны имена украинцев, которые выдавали и получали справки о фейковой непригодности к военной службе. Он отметил, что продолжается проверка ВВК, и ее результаты будут готовы уже через две-три недели.

Фокус разобрался, что изменится с 1 сентября в вопросе мобилизации в Украине. Призвать могут военнообязанных в возрасте 18-60 лет, но прежде всего армии нужны опытные и обученные люди.

Юрист Татьяна Козян объяснила, могут ли сотрудники ТЦК остановить человека на улице, чтобы проверить его документы и вручить повестку.