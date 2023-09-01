Мобилизация в Украине: кому вручат повестку в сентябре и кого заберут в армию

Представители власти за последнее время сделали множество заявлений, которые касаются мобилизации и её возможного усиления. Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что этот вопрос действительно подымался.

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В Украине продолжает действовать военное положение и всеобщая мобилизация. В период до 15 ноября все военнообязанные граждане от 18 до 60 лет могут получить повестку для дальнейшего несения службы. Фокус разобрался, какие изменения принесет осень.

В одном из своих недавних интервью президент Украины Владимир Зеленский заговорил о том, что возможно граждан ждет "усиление мобилизации", ведь ему об этом говорили военные.

Мобилизация в Украине: что изменится с 1 сентября

На прошлой неделе министр обороны Алексей Резников заявил, что мобилизация в Украине будет продолжаться согласно ранее обозначенному плану. Соответственно, дополнительной мобилизации быть не должно.

Сейчас изменения внедряются лишь в Территориальных центрах комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП), где обновляют кадровый состав. Осенью также проведут дополнительный мобилизационный ресурс.

В это же время секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что все полтора года войны мобилизация проходит спокойно и Украина еще ни разу не вышла на те показатели, которые были утверждены.

"Военные берегут наших военнослужащих и призывают ровно столько, сколько им нужно для выполнения задач… У нас мобилизация не прекращалась ни на день, но она происходит с учетом необходимости парней и девушек, которых нужно призвать для выполнения тех или иных задач… Уже отработан не первый этап мобилизации, суматохи не надо поднимать", — говорится в сообщении.

Мобилизация в Украине: кому вручат повестки осенью

Начиная с 1 сентября призвать могут военнообязанных граждан от 18 до 60 лет, то есть, существенных изменений не предвидится.

Прежде всего украинской армии нужны граждане с боевым опытом, а уже потом люди с определенными специальностями: водители, связисты, операторы БПЛА, специалисты по снайпингу — инструкторы и стрелки, IT-специалисты.

Мобилизации подлежат следующие категории граждан:

пригодные и ограниченно пригодные по состоянию здоровья во время военного положения мужчины с опытом военной службы от 18 до 60 лет;

пригодные и ограниченно пригодные мужчины от 27 до 60 лет без опыта военной службы;

исключенные с воинского учета мужчины от 18 до 60 лет, которых признали пригодными или ограниченно пригодными решением ВВК.

Напомним, Фокус писал о том, что во время действия всеобщей мобилизации студентов могут призвать на службу в так называемое "промежуточное" между учебами время. Юрист Владислав Юрчак рассказал, что нужно делать студенту во время получения повестки.