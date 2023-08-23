"Военные обратились с этим": Зеленский ответил, будет ли усиление мобилизации (видео)

Президент Владимир Зеленский прокомментировал слухи о том, что "будут служить все". Он отметил, что сначала необходимо навести порядок в военкоматах и ВВК.

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Президент Украины Владимир Зеленский ответил на вопрос, планируется ли ускорение мобилизационных мероприятий и действительно ли "будут служить все". Об этом известно из пресс-конференции лидера по итогам саммита Крымской платформы, состоявшейся 23 августа.

Зеленский не дал прямого ответа, однако отметил, что по поводу усиления мобилизации в Украине к нему обращалось военное командование.

"Скажу откровенно, военные ко мне обратились с этим, чтобы дать возможность больше мобилизовать. Все. Больше пока не могу вам ничего сказать", — сказал президент.

Он подчеркнул, что нужно понимать, кто и как мобилизует население. Этим политик объяснил важность вопросов военкоматов и военно-врачебной комиссии (ВВК).

"Надо как можно быстрее ускорить процессы и навести порядок, а потом уже начинать разговор о том, чтобы увеличивать — как, кем, чем", — заявил Зеленский.

Напомним, 23 августа во время саммита Крымской платформы президент Владимир Зеленский объяснил, что главной задачей площадки является подготовка к деоккупации полуострова. Он отметил, что Россия сможет закрыть глаза на освобождение Крыма, так же как делала с другими территориями Украины.

Также 23 августа Фокус выяснил, каким категориям украинских граждан грозит вручение повесток. Мужчины могут получать приглашения в военкомат в общественных местах.