Россия может закрыть глаза на потерю Крыма, как сделала это с другими территориями, — Зеленский

Президент подчеркнул, что Украина не будет торговать территориями и украинские Силы обороны несмотря на все движутся вперед.

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Президент Украины Владимир Зеленский 23 августа во время саммита Крымской платформы подчеркнул, что Российская Федерация может закрыть глаза на деоккупацию Крыма так же, как делала это во время отступления с других оккупированных украинских территорий.

Владимир Зеленский подтвердил, что главная задача этой площадки — готовиться к деоккупации полуострова.

"Украина показала, что освобождение нашей земли в ходе боевых операций не является случайностью. Это заслуженно, это героизм наших людей и оборонная поддержка наших партнеров, — подчеркнул президент.

По словам президента, украинские Силы обороны несмотря на все движутся вперед.

"А когда Россия отступает с захваченных территорий, то просто закрывает на это глаза, на свою слабость. Так же российское общество может закрыть глаза и на отступление оккупантов из Крыма", — сказал Зеленский.

Также Зеленский прокомментировал заявления о "торговле территориями" с Россией: "Украина не торгует территориями, потому что Украина не торгует людьми. Точка на этом. И все, кто здесь, вы утверждаете, что человеческая жизнь является бесценной".

Президент уверен, что после деоккупации Крыма ряд международных компаний зайдет на полуостров и сегодня будет подписан первый соответствующий документ.

Он рассказал, что о готовности начать свой бизнес в Крыму уже заявили мощные международные бренды и на саммите Крымской платформы будет сделан первый шаг.

"Сегодня мы подписываем первый документ с компаниями, которые готовы зайти в Крым после Украины. Это открытый документ, открытый для присоединения других честных бизнесов", — отметил Зеленский.

Напомним, во время саммита Крымской платформы в 2022 году Владимир Зеленский заявил, что возвращение полуострова под контроль Украины станет крупнейшим антивоенным шагом в Европе. Президент в своем выступлении вспомнил обо всех преступлениях россиян, которые они совершили в отношении Крыма и крымских татар.