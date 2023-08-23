Росія може закрити очі на втрату Криму, як зробила це з іншими територіями, — Зеленський

Президент наголосив, що Україна не буде торгувати територіями й українські Сили оборони попри все рухаються вперед.

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Президент України Володимир Зеленський 23 серпня під час саміту Кримської платформи підкреслив, що Російська Федерація може закрити очі на деокупацію Криму так само, як робила це під час відступу з інших окупованих українських територій.

Володимир Зеленський підтвердив, що головне завдання цього майданчика — готуватися до деокупації півострова.

"Україна показала, що звільнення нашої землі під час бойових операцій не є випадковістю. Це заслужено, це героїзм наших людей і оборонна підтримка наших партнерів, — наголосив президент.

За словами президента, українські Сили оборони попри все рухаються вперед.

"А коли Росія відступає із захоплених територій, то просто заплющує на це очі, на свою слабкість. Так само російське суспільство може заплющити очі і на відступ окупантів з Криму", — сказав Зеленський.

Також Зеленський прокоментував заяви про "торгування територіями" з Росією: "Україна не торгує територіями, бо Україна не торгує людьми. Крапка на цьому. І всі, хто тут, ви стверджуєте, що людське життя є безцінним".

Президент впевнений, що після деокупації Криму низка міжнародних компаній зайде до півострова і сьогодні буде підписано перший відповідний документ.

Він розповів, що про готовність розпочати свій бізнес у Криму вже заявили потужні міжнародні бренди й на саміті Кримської платформи буде зроблено перший крок.

"Сьогодні ми підписуємо перший документ з компаніями, які готові зайти до Криму після України. Це відкритий документ, відкритий для приєднання інших чесних бізнесів", — зазначив Зеленський.

Нагадаємо, під час саміту Кримської платформи у 2022 році Володимир Зеленський заявив, що повернення півострова під контроль України стане найбільшим антивоєнним кроком у Європі. Президент у своєму виступі згадав про всі злочини росіян, які вони скоїли стосовно Криму та кримських татар.