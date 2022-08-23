Повернення Криму стане найбільшим кроком: Зеленський відкрив саміт Кримської платформи (відео)

Президент України у своєму виступі згадав про всі злочини росіян, які вони скоїли стосовно Криму та кримських татар.

Повернення Криму в Україну стане найбільшим антивоєнним кроком у Європі. Про це Президент України Володимир Зеленський заявив на відкритті саміту Кримської платформи 23 серпня.

Президент України вважає, що визволення Криму стане ефективною реанімацією міжнародного правопорядку.

Він також наголосив, що із захоплення українського Криму та репресій проти кримських татар розпочалася деградація Російської Федерації.

"Деградація Росії почалася із захоплення Криму, з терору проти кримськотатарського народу, корінного народу Криму, з репресій за релігійною ознакою, які стали чи не наймасштабнішими релігійними переслідуваннями в Європі у 21 столітті проти кримської мусульманської громади", — сказав Зеленський.

Глава держави пояснив міжнародним партнерам України, що в окупованому Криму було вигнання всіх людей, хто казав, що Крим — це Україна, хто не боявся захищати українську культуру, свободу в Криму.

Президент уточнив, що йшлося також про вбивства та катування українців і кримських татар, незгодних із політикою РФ.

Зеленський особливо наголосив на тому моменті, що Росія продовжує й зараз вчиняти злочини проти українців, використовуючи анексований Крим. Так, за останні шість місяців російські військові, які дислокуються на Кримському півострові, запустили по мирних містах України 750 ракет.

"Масований терор після 24 лютого став логічним завершенням цієї деградації держави, яку ще нещодавно запрошували за стіл із Великою сімкою, і тепер змагається за першість із найжорстокішими режимами минулого, відповідальні за геноцид, загарбницькі дії та депортації", — підсумував президент України.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що генсек НАТО візьме участь у саміті Кримської платформи. Через воєнний стан в Україні Столтенберг не приїхав у Київ особисто, але 23 серпня пообіцяв виступити на саміті платформи в режимі відеоконференції.

Фокус також писав, що глава МЗС України Дмитро Кулеба вважає створення Кримської платформи та її підтримку Туреччиною серйозним ударом по курсу президента Росії Володимира Путіна. За словами Кулеби, позиція Туреччини важлива не лише тому, що країна не визнає Крим російським, а й з тієї причини, що Анкара може вплинути на думку інших країн у цьому питанні.