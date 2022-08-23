Возвращение Крыма станет самым крупным шагом: Зеленский открыл саммит Крымской платформы (видео)

Президент Украины в своем выступлении вспомнил о всех преступлениях россиян, которые они совершили по отношению к Крыму и крымским татарам.

Возвращение Крыма в Украину станет самым крупным антивоенным шагом в Европе. Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил на открытии саммита Крымской платформы 23 августа.

Президент Украины считает, что освобождение Крыма станет эффективной реанимацией международного правопорядка.

Он также подчеркнул, что с захвата украинского Крыма и репрессий против крымских татар началась деградация Российской Федерации.

"Деградация России началась с захвата Крыма, с террора против крымскотатарского народа, коренного народа Крыма, с репрессий по религиозному признаку, которые стали едва ли не самыми масштабными религиозными гонениями в Европе в 21 веке против крымской мусульманской общины", — сказал Зеленский.

Глава государства пояснил международным партнерам Украины, что в оккупированном Крыму были изгнания всех людей, кто говорил, что Крым это Украина, кто не боялся защищать украинскую культуру, свободу в Крыму.

Президент уточнил, что речь шла также об и убийствах и истязаниях украинцев и крымских татар, несогласных с политикой РФ.

Зеленский особо выделил тот момент, что Россия продолжает и сейчас совершать преступления против украинцев, использую аннексированный Крым. Так, всего за последние шесть месяцев российские военные, которые дислоцируются на Крымском полуострове, запустили по мирным городам Украины 750 ракет.

"Массированный террор после 24 февраля стал логическим завершением этой деградации государства, которую еще не так давно приглашали за стол с Большой семеркой и теперь соперничает за первенство с наиболее жестокими режимами прошлого, ответственные за геноцид, захватнические действия и депортации", — подытожил президент Украины.

Напомним, ранее стало известно, что генсек НАТО примет участие в саммите Крымской платформы. Из-за военного положения в Украине Столтенберг не приехал в Киев лично, но 23 августа пообещал выступить на саммите платформы в режиме видеоконференции.

Фокус также писал, что глава МИД Украины Дмитрий Кулеба считает создание Крымской платформы и ее поддержку Турцией серьезным ударом по курсу президента России Владимира Путина. По словам Кулебы, позиция Турции важна не только потому, что страна не признает Крым российским, но и по той причине, что Анкара может повлиять на мнение других стран в этом вопросе.