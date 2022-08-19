Генсек НАТО примет участие в саммите Крымской платформы

Из-за военного положения в Украине Столтенберг не приедет в Киев лично, но 23 августа выступит на саммите платформы в режиме видеоконференции.

Йенс Столтенберг — генеральный секретарь Североатлантического Альянса — 23 августа присоединится к саммиту Крымской платформы. Об этом сообщила пресс-служба НАТО.

Известно, что Столтенберг для участия в саммите Киев не посетит. Он присоединится к мероприятию онлайн. Выступление генсека НАТО запланировано на 14:50 по киевскому времени. Его речь в режиме реального времени также будет транслировать официальный сайт НАТО.

Что этому предшествовало

В 2021 году представители Североатлантического Альянса уже участвовали в саммите, посвященном деоккупации Крымского полуострова. В августе в Киев приехал заместитель генсека Мирча Джоанэ, который и представлял тогда организацию

Что известно о Крымской платформе

"Крымская платформа" была создана МИД Украины совместно с Офисом президента Украины по инициативе президента Зеленского, который на 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в сентябре 2020 года призвал все страны присоединиться к этому проекту.

Это дипломатическая инициатива Украины, в перспективе — постоянный международный консультативно-координационный механизм для возвращения проблемы Крыма в международную повестку дня, что позволило бы способствовать восстановлению контроля Украины над Крымом.

Учредительный саммит "Крымской платформы" прошел 23 августа 2021 года. По его итогам была принята "Совместная декларация участников Международной Крымской платформы".

Что будет на саммите в этом году

Саммит Крымской платформы пройдет 23 августа в онлайн-формате. Такое решение организаторы приняли, учитывая риски военного времени и желая полностью обеспечить безопасность всем участникам. Так как РФ может пойти в день проведения на провокации.

Во время второго саммита участники поработают над такими вопросами:

роль временно оккупированного Крыма как в полномасштабной агрессии против Украины;

российская оккупация Крыма и подрыв безопасности во всем Азово-Черноморском регионе;

провоцирование РФ глобального продовольственного кризиса;

реакция на грубые нарушения оккупантами прав человека на полуострове;

ужесточение политики непризнания, чтобы нивелировать все попытки России легитимизировать попытку аннексии украинского Крыма.

Известно, что в режиме видеоконференции участие в саммите примут:

канцлер Германии Олаф Шольц;

премьер Канады Джастин Трюдо;

глава правительства Японии Фумио Кисида.

Кроме того, к Крымской платформе присоединятся представители Румынии.

"Мы ожидаем высоких представителей разных континентов, что подчеркнет межрегиональный характер Платформы. Высокая вовлеченность в мероприятиях Крымской платформы подтверждает готовность партнеров к активной работе над деоккупацией Крыма", — подчеркнули организаторы саммита.

Кроме того, первая заместительница министра иностранных дел Эмине Джапарова подчеркнула, что география участников саммита Крымской платформы расширяется – в этом году также будут представлены страны Латинской Америки.

Напомним, оккупационные власти опасаются проведения международного саммита "Крымская платформа", боясь усиления давления на Россию со стороны украинских союзников. Они угрожают "полномасштабной войной", если Украина решит вернуть полуостров.

Фокус также писал, что глава МИД Украины Дмитрий Кулеба считает создание Крымской платформы и ее поддержку Турцией серьезным ударом по курсу президента России Владимира Путина. По словам Кулебы, позиция Турции важна не только потому, что страна не признает Крым российским, но и по той причине, что Анкара может повлиять на мнение других стран в этом вопросе.