Сильный удар по Путину: Кулеба о поддержке Крымской платформы Турцией

МИД Украины доволен эмоциональной реакцией Путина на Крымскую платформу

Глава МИД Дмитрий Кулеба считает создание Крымской платформы и ее поддержку Турцией серьезным ударом по курсу президента России Владимира Путина. Об этом чиновник заявил в интервью ТСН.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

По словам Кулебы, позиция Турции важна не только потому, что страна не признает Крым российским, но и по той причине, что Анкара может повлиять на мнение других стран в этом вопросе.

"Крымская платформа – это очень сильный удар лично по президенту Путину. Поэтому его эмоциональная реакция нам понятна и мы ею довольны. Это значит, что мы делаем правильное и хорошее дело", — сообщил глава МИД.

Дипломат также напомнил, как глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу высказал позицию Анкары по полуострову во время визита во Львов.

"Вы могли услышать, что во время визита во Львов Мевлют Чавушоглу неоднократно публично и непублично на переговорах подтвердил, что Турция не только останется одним из самых активных участников Крымской платформы, но и готова вместе с нами убеждать те страны, которые еще не присоединились к Декларации Крымской платформы, чтобы они это сделали. Думаю, это лучший ответ на попытки России продемонстрировать Турции свое недовольство", — подчеркнул Кулеба.

Ранее поддержку Крымской платформы выразил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Во время телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским он заявил, что платформа поможет деоккупировать полуостров.

Вскоре на это заявление появилась реакция Кремля. Спикер президента РФ назвал такую позицию Анкары по Крымской платформе "неприемлемой".