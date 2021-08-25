В Кремле назвали "неприемлемой" позицию Турции по Крыму

Спикер президента РФ Дмитрий Песков заявил, что у российско-турецких отношений "партнерский характер". Однако по "крымской теме" между странами есть разногласия.

Россия считает позицию Турции по Крыму абсолютно неверной, заявил в среду, 25 августа пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, информирует ТАСС.

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"Мы не приемлем такую позицию, считаем ее абсолютно неверной. Мы исполнены терпения дальше разъяснять нашим турецким коллегам, равно как и другим странам, реальное положение дел с этим российским регионом", – заявил он.

По словам Пескова, у российско-турецких отношений в целом "партнерский характер". Однако это не значит, что между странами нет "существенных разногласий".

"К области существенных разногласий относится как раз крымская тема", – резюмировал пресс-секретарь Путина.

Напомним, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским сообщил, что его страну на Крымской платформе представит министр иностранных дел. Также турецкий лидер выразил уверенность, что Крымская платформа поможет деоккупировать полуостров.

Ранее Зеленский заявлял, что Украина перестанет поднимать вопрос Крыма лишь в случае, если над полуостровом поднимется сине-желтый флаг, а цель проведения "Крымской платформы" – возврат аннексированного Россией Крыма под контроль Украины.

Также глава государства на открытии инаугурационного саммита Крымской платформы предложил России присоединиться к инициативе для совместного поиска путей деоккупации Крыма.

Вместе с тем, экс-президент Петр Порошенко заявил, что работа по привлечению России к ответственности за оккупацию Крыма началась в марте 2014 года.