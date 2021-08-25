У Кремлі назвали "неприйнятною" позицію Туреччини щодо Криму

Спікер президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що в російсько-турецьких відносин "партнерський характер". Однак, щодо "кримської теми" між країнами є розбіжності.

Росія вважає позицію Туреччини щодо Криму абсолютно неправильною, заявив у середу, 25 серпня прессекретар російського президента Дмитро Пєсков, інформує ТАСС.

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"Ми не сприймаємо таку позицію, вважаємо її абсолютно неправильною. Ми сповнені терпіння далі роз'яснювати нашим турецьким колегам, так само як і іншим країнам, реальний стан справ з цим російським регіоном", — заявив він.

За словами Пєскова, у російсько-турецьких відносин у цілому "партнерський характер". Однак, це не означає, що між країнами немає "істотних розбіжностей".

"До істотних розбіжностей відноситься якраз кримська тема", — резюмував прессекретар Путіна.

Нагадаємо, президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган під час телефонної розмови з президентом України Володимиром Зеленським повідомив, що його країну на Кримській платформі представить міністр закордонних справ. Також турецький лідер висловив упевненість, що Кримська платформа допоможе деокупувати півострів.

Раніше Зеленський заявляв, що Україна перестане порушувати питання Криму лише в разі, якщо над півостровом підніметься синьо-жовтий прапор, а мета проведення "Кримської платформи" — повернення анексованого Росією Криму під контроль України.

Також глава держави на відкритті інавгураційного саміту Кримської платформи запропонував Росії приєднатися до ініціативи для спільного пошуку шляхів деокупації Криму.

Разом з тим, експрезидент Петро Порошенко заявив, що робота щодо залучення Росії до відповідальності за окупацію Криму почалася в березні 2014 року.