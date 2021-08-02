"Повертаємо Крим додому, в Україну": Зеленський розповів про суть "Кримської платформи"

Україна, стверджує президент, припинить порушувати питання Криму лише в разі, якщо над півостровом підніметься синьо-жовтий прапор.

Метою проведення "Кримської платформи" є повернення анексованого Росією Криму під контроль України. Про це в понеділок, 2 серпня, заявив президент України Володимир Зеленський під час презентації програми святкування 30-річчя Незалежності України.

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"Ми повертаємо Крим у світовий порядок денний, щоб повернути додому — в Україну", — заявив глава держави.

Зеленський зазначив, що на сьогоднішній день вже 29 країн підтвердили свою участь у саміті. Серед них: США, Великобританія, Польща, Туреччина, Франція, Німеччина, Австралія, Нова Зеландія, Південна Корея, країни Балтії і так далі. За словами президента, цей список неостаточний. Країни, як він стверджує, повинні будуть підписати спільну декларацію про домовленості та наміри.

"Треба назавжди забути, що Україна забуде про Крим. Україна не порушуватиме питання Криму тільки в одному випадку, коли буде піднімати прапор України в Криму", — заявив президент України.

Вищезгаданий саміт повинен відбутися 23 серпня 2021 року — до 30-річної річниці незалежності України.

Як повідомлялося раніше, Володимир Зеленський заявив, що 16 серпня в Софійський собор зі Швеції привезуть оригінал Конституції Пилипа Орлика. 23 серпня в географічному центрі України зведуть монумент Єдності України. Старт Кримської платформи, в якій свою участь підтвердили 29 країн, серед яких — США, Великобританія, Туреччина. На наступний день пройде великий військовий парад за участю ЗСУ та іноземних військовослужбовців.

Раніше Фокус розповідав, що скасували виступ гурту Green Grey на Дні Незалежності України. Відома рок-група Green Grey планувала на святковому концерті виконати свій хіт "Под дождем", але організатори вирішили не запрошувати музикантів. Учасники групи Green Grey стверджують, що їхній виступ скасували через пісні російською мовою.

Також Фокус повідомляв, що в Зеленського розповіли, чому Green Grey не виступлять на Дні Незалежності України. Організатори заходу вважають некоректною форму висловлювання артистів щодо мовного закону.