Виступ групи Green Grey на Дні незалежності України скасували через пісні російською

Рок-група збиралася виконати одну зі своїх найпопулярніших пісень "Под дождем" на концерті "30 легендарних груп із легендарними піснями" на честь 30-річчя незалежності України

Виступ популярної української рок-групи Green Grey на концерті на честь 30-річчя Незалежності України на НСК Олімпійський скасовується через пісню російською мовою. Про це заявили учасники Green Gray на своїй офіційній сторінці у Facebook.

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Музиканти заявили, що їх намагаються стерти з історії в зв'язку з "політичною доцільністю", а самі вони вважають себе "100% українським продуктом".

Як заявили Green Grey, темою концерту буде "30 Легендарних груп із легендарними піснями", а пісня, з якою вони збиралися виступити — "Под дождем".

Думки коментувальників розділилися. Фанати групи поспівчували та засудили скасування виступу, а дехто вважав, що Грін Грей настав час перекласти свою творчість українською мовою.

Нагадаємо, Green Grey ще в 2018 році засуджували "заборону російської мови" в Україні в одній зі своїх пісень. Головним меседжем пісні "В одному човні" стало твердження про те, що ті, хто знаходяться "по різні сторони терезів", насправді, живуть в одному просторі, "в одному човні".