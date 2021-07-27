Виступ групи Green Grey на Дні незалежності України скасували через пісні російською
Рок-група збиралася виконати одну зі своїх найпопулярніших пісень "Под дождем" на концерті "30 легендарних груп із легендарними піснями" на честь 30-річчя незалежності України
Виступ популярної української рок-групи Green Grey на концерті на честь 30-річчя Незалежності України на НСК Олімпійський скасовується через пісню російською мовою. Про це заявили учасники Green Gray на своїй офіційній сторінці у Facebook.
Музиканти заявили, що їх намагаються стерти з історії в зв'язку з "політичною доцільністю", а самі вони вважають себе "100% українським продуктом".
Як заявили Green Grey, темою концерту буде "30 Легендарних груп із легендарними піснями", а пісня, з якою вони збиралися виступити — "Под дождем".
Думки коментувальників розділилися. Фанати групи поспівчували та засудили скасування виступу, а дехто вважав, що Грін Грей настав час перекласти свою творчість українською мовою.
Нагадаємо, Green Grey ще в 2018 році засуджували "заборону російської мови" в Україні в одній зі своїх пісень. Головним меседжем пісні "В одному човні" стало твердження про те, що ті, хто знаходяться "по різні сторони терезів", насправді, живуть в одному просторі, "в одному човні".