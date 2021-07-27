Выступление группы Green Gray на Дне независимости Украины отменили из-за песни на русском

Рок-группа собиралась исполнить одну из своих самых популярных песен "Под дождем" на концерте "30 легендарных групп с легендарными песнями" в честь 30-летия независимости Украины

Выступление популярной украинской рок-группы Green Gray на концерте в честь 30-летия Независимости Украины на НСК Олимпийский отменяется из-за песни на русском языке. Об этом заявили участники Green Gray на своей официальной странице в Facebook.

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Музыканты заявили, что их пытаются стереть из истории в связи с "політичною доцільністю", а сами они считают себя "100% украинским продуктом".

Как заявили Green Gray, темой концерта будет "30 Легендарных групп с легендарными песнями", а песня, с которой они собирались выступить — "Под дождем".

Мнения комментаторов разделились. Некоторые посочувствовали группе и осудили отмену выступления, а кое-кто посчитал, что Грин Грей пора перевести свое творчество на украинский язык.

Напомним, Green Gray еще в 2018 году осуждали "запрет русского языка" в Украине в одной из своих песен. Главным месседжем песни "В одному човні" стало утверждение о том, что те, кто находятся "по разные стороны весов", на самом деле, живут в одном пространстве, "в одной лодке".