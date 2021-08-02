Військовий парад і Кримська платформа: Зеленський представив програму заходів до Дня Незалежності

В Україну для святкування приїдуть сотні іноземних гостей, серед яких глави держав і представники союзних урядів

До 30-річчя Незалежності України в країні пройде більше 150 святкових заходів, йдеться на офіційному порталі президента країни.

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Відомо, що для участі в святкуванні Дня Незалежності в Україну приїдуть сотні іноземних гостей, серед яких — глави держав, представники урядів і парламентів.

"Усього очікується близько 30 делегацій країн і міжнародних організацій. Святкові заходи триватимуть із 22 по 24 серпня. У ці три дні по всій країні пройде більше 150 подій, приурочених до 30-річчя Незалежності України. Усі вони будуть об'єднані слоганом "Ти в мене єдина", який символізує бачення незалежності України як мрії, якої прагнули досягти багато поколінь українців", — повідомляється на сайті президента Володимира Зеленського.

Під час презентації концепції святкування 30-річчя Незалежності України Володимир Зеленський заявив, що 16 серпня в Софійський собор зі Швеції привезуть оригінал Конституції Пилипа Орлика.

Програма з нагоди 30-річчя Незалежності України:

16 серпня — у Софіївський собор в Києві привезуть оригінал Конституції Пилипа Орлика.

22 серпня — перше нагородження премією "Національна легенда", вище керівництво вшанує пам'ять загиблих учасників бойових дій на Донбасі.

23 серпня — у географічному центрі України зведуть монумент Єдності України. Старт Кримської платформи, у якій свою участь підтвердили 29 країн, серед яких — США, Великобританія, Туреччина. За підсумками високопоставлені учасники платформи підпишуть спільну декларацію.

23 серпня — проведення саміту джентельменів і перших леді.

24 серпня — великий військовий парад за участю ЗСУ та іноземних військових. Будуть представлені всі види військ, які захищають Україну на землі, у повітрі та воді від російської агресії. Парад пройде не тільки в Києві, а й у Одесі.

24 серпня — концерт італійського співака Андреа Бочеллі, а зібрані гроші підуть на створення музею Івана Марчука. На НСК "Олімпійський" також відбудеться святковий концерт, у якому братимуть участь відомі українські виконавці.

[ + – ] Програма заходів на 30-річчя Незалежності України

Раніше Фокус розповідав, що скасували виступ гурту Green Grey на Дні Незалежності України. Відома рок-група Green Grey планували на святковому концерті виконати свій хіт "Під дощем", але організатори вирішили не запрошувати музикантів. Учасники групи Green Grey стверджують, що їх виступ скасували через пісні російською мовою.

Також Фокус повідомляв, що в Зеленського розповіли, чому Green Grey не виступлять на Дні Незалежності України. Організатори заходу вважають некоректною форму висловлювання артистів щодо мовного закону.