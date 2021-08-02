Военный парад и Крымская платформа: Зеленский представил программу мероприятий ко Дню Независимости

В Украину для празднования приедут сотни иностранных гостей, среди которых главы государств и представители союзных правительств

К 30-летию Независимости Украины в стране пройдет более 150 праздничных мероприятий, говорится на официальном портале президента страны.

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Известно, что для участия в праздновании Дня Независимости в Украину приедут сотни иностранных гостей, среди которых — главы государств, представители правительств и парламентов.

"Всего ожидается около 30 делегаций стран и международных организаций. Праздничные мероприятия продлятся с 22 по 24 августа. В эти три дня по всей стране пройдет более 150 событий, приуроченных к 30-летию Независимости Украины. Все они будут объединены слоганом "Ты у меня единственная", который символизирует видение независимости Украины как мечты, которой стремились достичь много поколений украинцев", — сообщается на сайте президента Владимира Зеленского.

Во время презентации концепции празднования 30-летия Независимости Украины Владимир Зеленский заявил, что 16 августа в Софийский собор из Швеции привезут оригинал Конституции Пилипа Орлика.

Программа по случаю 30-летия Независимости Украины:

16 августа — в Софиевский собор в Киеве привезут оригинал Конституции Пилипа Орлика.

22 августа — первое награждение премией Национальная легенда, высшее руководство почтит память погибших участников боевых действий на Донбассе.

23 августа — в географическом центре Украины возведут монумент Единства Украины. Старт Крымской платформы, в которой свое участие подтвердили 29 стран, среди которых — США, Великобритания, Турция. По итогам высокопоставленные участники платформы подпишут совместную декларацию.

23 августа — проведение саммита джентельменов и первых леди.

24 августа — большой военный парад с участием ВСУ и иностранных военных. Будут представлены все виды войск, которые защищают Украину на земле, в воздухе и воде от российской агрессии. Парад пройдет не только в Киеве, но и в Одессе.

24 августа — концерт итальянского певца Андреа Бочелли, а собранные деньги пойдут на создание музея Ивана Марчука. На НСК "Олимпийский" также состоится праздничный концерт, в котором будут участвовать известные украинские исполнители.

[ + – ] Программа мероприятий на 30-летие Независимости Украины

Ранее Фокус рассказывал, что отменили выступление группы Green Grey на Дне Независимости Украины. Известная рок-группа Green Grey планировали на праздничном концерте исполнить свой хит "Под дождем", но организаторы решили не приглашать музыкантов. Участники группы Green Grey утверждают, что их выступление отменили из-за песни на русском языке.

Также Фокус сообщал, что у Зеленского рассказали, почему Green Grey не выступят на Дне Независимости Украины. Организаторы мероприятия посчитали некорректной форму высказывания артистов касательно языкового закона.