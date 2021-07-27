"Раздутый конфликт": в ОП рассказали, почему Green Grey не выступят на Дне независимости Украины

Организаторы мероприятия посчитали некорректной форму высказывания артистов касательно языкового закона, утверждают чиновники.

Выступление группы Green Grey на Дне независимости Украины отменили после того, как организаторы праздничного концерта провели разговор с музыкантами касательно их отношения к закону о государственном языке, передает УНИАН.

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В программе празднования 30-летия провозглашения независимости Украины запланирован масштабный концерт, на котором будут звучать песни на украинском языке. Организатором мероприятия позиция коллектива представилась некорректной.

"Организаторам представляется логичным, что в концерте к 30-летию независимости Украины должны звучать песни на украинском языке. И это никоим образом не умаляет вклад русскоязычных исполнителей в развитие украинской музыкальной культуры… К сожалению, форма, в которой представители группы Green Grey публично высказали свою позицию относительно закона о государственном языке, представляется организаторам некорректной, а желание привлечь к себе внимание на искусственно раздутом конфликте — непродуктивным", — заявили в Офисе президента.

После вступления в силу соответствующего закона, они негативно отреагировали на нововведения в законодательстве. Участник группы Дмитрий Муравицкий (Мурик) в своем Instagram опубликовал гневные видеообращения.

"Поздравляю, свершилось. Мовний закон… Мой ответ мовному закону — чимчикуй за мавчиками", — заявил музыкант Green Grey, сопроводив эти слова неприличным жестом со средним пальцем.

[ + – ] Мурик из Green Grey

Ранее Фокус рассказывал, что группе Green Grey отказали в участии в праздничном концерте 24 августа. Рок-группа собиралась исполнить одну из своих самых популярных песен "Под дождем" на концерте в честь 30-летия независимости Украины. Музыканты заявили, что им отказали в выступлении из-за песни на русском.

Также Фокус сообщал, что Green Grey осуждали "запрет русского языка" в Украине в одной из своих песен. Главным месседжем композиции "В одному човні" стало утверждение о том, что те, кто находятся "по разные стороны весов", на самом деле, живут в одном пространстве, "в одной лодке".