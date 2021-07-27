"Роздутий конфлікт": в ОП розповіли, чому Green Grey не виступлять на Дні незалежності України

Організатори заходу вважають некоректною форму висловлювання артистів щодо мовного закону, стверджують чиновники.

Виступ гурту Green Grey на Дні незалежності України скасували після того, як організатори святкового концерту провели розмову з музикантами щодо їхнього ставлення до закону про державну мову, передає УНІАН.

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У програмі святкування 30-річчя проголошення незалежності України запланований масштабний концерт, на якому будуть звучати пісні українською мовою. Організаторам заходу позиція колективу видалася некоректною.

"Організаторам видається логічним, що в концерті до 30-річчя незалежності України повинні звучати пісні українською мовою. І це аж ніяк не применшує внесок російськомовних виконавців у розвиток української музичної культури ... На жаль, форма, у якій представники групи Green Grey публічно висловили свою позицію щодо закону про державну мову, видається організаторам некоректною, а бажання привернути до себе увагу на штучно роздутому конфлікті — непродуктивним", — заявили в Офісі президента.

Після вступу в силу відповідного закону, вони негативно відреагували на нововведення в законодавстві. Учасник групи Дмитро Муравицький (Мурік) у своєму Instagram опублікував гнівні відеозвернення.

"Вітаю, здійснилося. Мовний закон ... Моя відповідь мовному закону — чимчикуй за мавчиками", — заявив музикант Green Grey, супроводивши ці слова непристойним жестом із середнім пальцем.

[ + – ] Мурік з Green Grey

Раніше Фокус розповідав, що групі Green Grey відмовили в участі у святковому концерті 24 серпня. Рок-група збиралася виконати одну зі своїх найпопулярніших пісень "Під дощем" на концерті в честь 30-річчя незалежності України. Музиканти заявили, що їм відмовили у виступі через пісню російською.

Також Фокус повідомляв, що Green Grey засуджували "заборону російської мови" в Україні в одній зі своїх пісень. Головним меседжем композиції "В одному човні" стало твердження про те, що ті, хто перебуває "по різні сторони терезів", насправді живуть в одному просторі, "в одному човні".