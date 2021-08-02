"Возвращаем Крым домой, в Украину": Зеленский рассказал о сути "Крымской платформы"

Украина, утверждает президент, перестанет поднимать вопрос Крыма лишь в случае, если над полуостровом поднимется сине-желтый флаг.

Целью проведения "Крымской платформы" является возврат аннексированного Россией Крыма под контроль Украины. Об этом в понедельник, 2 августа, заявил президент Украины Владимир Зеленский во время презентации программы празднования 30-летия Независимости Украины.

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"Мы возвращаем Крым в мировую повестку дня, чтобы вернуть домой — в Украину", – заявил глава государства.

Зеленский отметил, что на сегодняшний день уже 29 стран подтвердили свое участие в саммите. Среди них: США, Великобритания, Польша, Турция, Франция, Германия, Австралия, Новая Зеландия, Южная Корея, страны Балтии и так далее. По словам президента, этот список неокончательный. Страны, как он утверждает, должны будут подписать совместную декларацию о договоренностях и намерениях.

"Надо навсегда забыть, что Украина забудет о Крыме. Украина не будет поднимать вопрос Крыма только в одном случае, когда будет поднимать флаг Украины в Крыму", – заявил президент Украины.

Вышеупомянутый саммит должен состояться 23 августа 2021 года — к 30-летней годовщине независимости Украины.

Как сообщалось ранее, Владимир Зеленский заявил, что 16 августа в Софийский собор из Швеции привезут оригинал Конституции Пилипа Орлика. 23 августа в географическом центре Украины возведут монумент Единства Украины. Старт Крымской платформы, в которой свое участие подтвердили 29 стран, среди которых — США, Великобритания, Турция. На следующий день пройдет большой военный парад с участием ВСУ и иностранных военнослужащих.

Ранее Фокус рассказывал, что отменили выступление группы Green Grey на Дне Независимости Украины. Известная рок-группа Green Grey планировали на праздничном концерте исполнить свой хит "Под дождем", но организаторы решили не приглашать музыкантов. Участники группы Green Grey утверждают, что их выступление отменили из-за песни на русском языке.

Также Фокус сообщал, что у Зеленского рассказали, почему Green Grey не выступят на Дне Независимости Украины. Организаторы мероприятия посчитали некорректной форму высказывания артистов касательно языкового закона.